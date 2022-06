Der Tennisprofi Novak Djokovic bleibt bei seinem kategorischen "Nein!" zur Impfung gegen das Corona-Virus. Dafür drohen dem Serben bedeutende Konsequenzen, die auch sein großes Karriereziel gefährden. Doch Djokovic ziehe daraus "Extra-Motivation", wie er sagt.

Tennis-Star Novak Djokovic will sich auch im Falle eines weiter bestehenden Einreiseverbots in die USA nicht gegen das Coronavirus impfen lassen und würde damit auch auf die US Open verzichten. "Ich würde sehr gerne in die Staaten fliegen. Aber zum heutigen Zeitpunkt ist das nicht möglich", sagte der 35 Jahre alte Serbe vor Beginn des Rasen-Klassikers in Wimbledon (27. Juni - 10. Juli). "Es gibt nicht viel mehr, was ich machen kann. Es liegt wirklich an der US-Regierung, eine Entscheidung zu fällen, ob sie ungeimpfte Menschen in das Land lassen oder nicht." Auf die zweimalige Nachfrage, ob er eine Impfung für sich ausgeschlossen habe, antwortete Djokovic zweimal mit: "Ja."

Zuletzt wurde zwar die Testpflicht vor einer Einreise in die USA gekippt, die Impfung gegen das Coronavirus ist bis auf wenige Ausnahmen aber weiter Voraussetzung, um ins Land zu kommen. Djokovic war wegen der fehlenden Impfung bereits Anfang des Jahres kurz vor Beginn der Australian Open des Landes verwiesen worden und hatte daher seinen Titel in Melbourne nicht verteidigen können. Auch bei den Turnieren in Indian Wells und Miami hatte er nicht starten können.

Dass er voraussichtlich nicht bei den US Open, die am 29. August beginnen, teilnehmen kann, sei "eine Extra-Motivation" für Wimbledon, sagte der sechsmalige Sieger. Durch das Fehlen des Russen Daniil Medwedew und des verletzten Alexander Zverev ist Djokovic an Nummer eins gesetzt. Und auch wenn Djokovic in der Vorbereitung auf das wichtigste Turnier des Tennisjahres kein einziges Match auf Rasen bestritten hat, gilt er im Londoner Südwesten als Topfavorit auf den Turniersieg. Es wäre sein 21. Grand-Slam-Titel und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem großen, offensiv erklärten Karriereziel: Djokovic will am Ende seiner Laufbahn der Spieler mit den meisten Siegen bei den vier Grand-Slam-Turnieren sein. Derzeit führt Rafael Nadal dieses Rennen an. Der Spanier gewann zuletzt bei den French Open sein 22. Grand-Slam-Turnier.