Emotionaler Dennis Schröder will seine Medaille verschenken

Huldigung für abgesägten Kapitän Emotionaler Dennis Schröder will seine Medaille verschenken

Schröder ist ganz verliebt in die Medaille, will sie aber trotzdem hergeben.

Bronze mit der Basketball-Nationalmannschaft. Dennis Schröder feiert die erste Medaille - und das als Kapitän. Doch er sieht einen anderen in dieser Rolle, der gar nicht dabei ist: Robin Benzing. Aussortiert vom Bundestrainer, muss er das Spiel um Platz drei von außen ansehen. Ein großes Geschenk soll er trotzdem erhalten.

Die Basketball-Europameisterschaft geht für Deutschland mit großem Jubel und gewaltigen Emotionen zu Ende. Der Bronze-Coup im Spiel gegen Polen (82:69) bringt dem DBB-Team die erste Medaille seit 2005. Damals hatte die Mannschaft Silber bei der EM in Serbien gewonnen. Die Freude war bei allen groß, die Spieler umarmten ihre Liebsten und zeigten stolz ihre Medaillen. In Reihe eins feierte einer mit, der während des Turniers noch mit Bundestrainer Gordon Herbert abgerechnet hatte: Ex-Kapitän Robin Benzing.

Sein Frust über die Nicht-Nominierung nach 13 Jahren in der Nationalmannschaft saß tief. "Ich finde bis heute nicht so richtig die Worte dafür", hatte er im Podcast "Got Nexxt" gesagt. "Das war sehr, sehr hart. Es war für mich wie ein gebrochenes Herz oder ein Dolch, der mitten reingeht." Für den 33-Jährigen habe es nichts Wichtigeres als das Team gegeben, er hatte für die EM vor fünf Jahren sogar die Geburt seiner Tochter verpasst. "Es war für mich selbstverständlich, dass ich für Deutschland die Geburt meiner Tochter verpasst habe. Es war für mich selbstverständlich, auch zur WM-Quali zu kommen, obwohl meine Frau damals eine Krebsdiagnose bekommen hat und operiert wurde", hatte er frustriert gesagt. Im August war er von Herbert aus dem vorläufigen Aufgebot für die Heim-EM gestrichen worden.

Im Team ist er nach wie vor beliebt, schon vor dem Turnier hatte Schröder erzählt, fast täglich mit Benzing im Austausch zu stehen. Nun ist er sein Nachfolger als Kapitän - und war in Berlin der erste, der mit ihm feierte. Schon kurz vor der Schlusssirene klatschte er nach einem Wahnsinns-Dreier mit Benzing ab. Und der zeigte sich im RTL-Interview emotional: "Ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs. Sie sind alle gewachsen und gereift. Wie meine Kinder, sehr stolz bin ich auf sie."

Andreas Obst sagte über Benzing: "Ich habe Robin vor der EM gesagt: Ich spiele für ihn mit. Die Medaille gehört auch ein wenig Robin. Er hat für meine Nationalmannschaftskarriere eine sehr große Rolle gespielt. Er ist für mich wie ein großer Bruder."

Schröder ging sogar noch einen Schritt weiter. "Er ist der wahre Kapitän", sagt der 29-Jährige bei RTL über seinen Vorgänger. Deutlich emotional angefasst sagte er zudem: "Eigentlich müsste er diese Medaille bekommen. Wahrscheinlich werde ich ihm meine geben." Was für eine große Geste.