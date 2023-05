Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper ist schon früh in der Saison konstant schnell unterwegs. Das Training in den USA mit 200-Meter-Weltmeister Noah Lyles scheint sich nachhaltig auszuzahlen. Aber noch wichtiger ist: Lückenkemper plagen derzeit keine gesundheitlichen Probleme.

Gina Lückenkemper strahlte zufrieden in die Kamera. Wieder ein guter Lauf, wieder eine gute Zeit - dabei machte die Sprint-Europameisterin einen kleinen Schreckmoment durch. Das Band, das die Meeting-Macher auf Bermuda über die Ziellinie gespannt hatten, machte der 26-Jährigen schon ein bisschen "Angst".

Schließlich sei sie es "nicht gewohnt, durch etwas hindurchzulaufen", schrieb Lückenkemper bei Instagram nach ihrem Auftritt in Devonshire. Trotzdem konnten sich ihre 11,03 Sekunden über 100 Meter mit perfektem Rückenwind von zwei Metern pro Sekunde und Platz vier sehen lassen. "Konstanz ist der Schlüssel", meinte Lückenkemper: "Darauf können wir aufbauen."

Denn: In allen sechs 100-Meter-Rennen, die Deutschlands Sportlerin des Jahres in dieser noch jungen Saison inklusive der Vorläufe bestritten hat, lief Lückenkemper Zeiten zwischen 11,00 und 11,16 Sekunden - zwei davon allerdings mit zu viel Rückenwind. Noch nie war sie zu einem so frühen Zeitpunkt der Saison so schnell unterwegs.

Das Training in den USA mit 200-Meter-Weltmeister Noah Lyles scheint sich auszuzahlen, noch wichtiger: Der Körper macht derzeit keine großen Probleme. Wenn Lückenkemper jetzt noch den Start besser hinkriegen würde, kann sie womöglich bald ihre Bestzeit von 10,95 Sekunden aus dem Jahr 2017 angreifen.

Absolute Top-Zeiten werden aber auch nötig sein, um bei der WM in Budapest (19. bis 27. August) mithalten zu können. Mit ihren 11,00 Sekunden von Atlanta schafft es Lückenkemper derzeit zwar in die Top 20 in der Welt, Topstars wie die Jamaikanerinnen Shelly-Ann Fraser-Pryce oder Elaine Thompson sind aber noch gar nicht in die Saison eingestiegen.