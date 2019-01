Auf dem Flug von Nantes nach Cardiff reißt der Kontakt zu einem Kleinflugzeug ab. Im Inneren des einmotorigen Propellerfliegers soll sich der Profi-Fußballer Emiliano Sala befunden haben. Von der Maschine des gebürtigen Argentiniers fehlt jede Spur.

Im Meer vor der französischen Kanalküste haben die Behörden eine umfangreiche Such- und Rettungsaktion gestartet: In der Nacht war dort ein Passagierflugzeug mit mindestens zwei Menschen an Bord nahe der britischen Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden. Die Suche im Seegebiet des südwestlichen Ärmelkanals dauere an, teilte die Polizei von Guernsey mit.

An Bord soll sich ein prominenter Profi-Sportler befunden haben: Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP handelt es sich bei der vermissten Maschine um ein Geschäftsflugzeug, das den argentinischen Fußballspieler Emiliano Sala nach Wales bringen sollte. Nähere Hinweise zum Verbleib der Maschine liegen noch nicht vor. Offiziell gilt die Maschine bislang nur als vermisst.

Sala war erst kürzlich vom FC Nantes zum Verein Cardiff City gewechselt. Wie der französische Sender France Info berichtete, war das Kleinflugzeug vom Typ Piper PA-64 "Malibu" mit zwei Passagieren und einem Piloten an Bord in Nantes gestartet. In der Mitteilung der britischen Behörden ist dagegen von zwei Menschen an Bord die Rede. Ob sich Sala tatsächlich an Bord befand, ist noch unklar.

Such- und Rettungsaktion dauert an

Wie es aus Guernsey weiter heißt, musste die Suche aufgrund der schlechten Wetterbedingungen in der Nacht zunächst abgebrochen werden. In der Region herrschen widrige Bedingungen. Die Wassertemperatur im Meer liegt zu dieser Jahreszeit üblicherweise bei etwa 10 Grad Celsius.

Die Suchaktion wurde am Morgen wieder aufgenommen. Bei der vermissten Maschine handelt es sich um ein einmotoriges Propellerflugzeug. Die Reichweite liegt Herstellerangaben zufolge bei rund 2500 Kilometern, die Höchstgeschwindigkeit bei 395 km/h.

Bisher vorliegenden Erkenntnissen zufolge war das Flugzeug auf dem Weg vom französischen Nantes nach Cardiff. In der Luftlinie beträgt die Distanz zwischen diesen beiden Städten rund 490 Kilometer. Die direkte Flugstrecke führt von der Nordküste der Bretagne aus quer über den hier rund 230 Kilometer breiten Ärmelkanal bis zur Südküste der südwestenglischen Grafschaft Devon. Die britische Kanalinsel Guernsey liegt unmittelbar an dieser Flugroute.