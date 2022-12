Zum ersten Mal in der 30-jährigen Geschichte der Profi-Darts-WM steht ein Deutscher im Viertelfinale: Gabriel Clemens besiegt den Schotten Alan Soutar mit 4:1. Im Viertelfinale wartet am Neujahrstag der Weltranglisten-Erste Gerwyn Price.

Auf der Doppel 20 ins Glück: Gabriel Clemens gelingt bei der Darts-Weltmeisterschaft in London der größte Erfolg seiner Karriere. Mit dem 4:1-Sieg über Alan Soutar ist Clemens von nun an endgültig ein Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Clemens ist der erste Deutsche im WM-Viertelfinale, nachdem er es bereits vor zwei Jahren als erster Deutscher ins Achtelfinale geschafft hatte.

Dass es an diesem nasskalten Dezember-Tag in London einen Schritt weiter gehen würde, deutete sich bereits in der Anfangsphase der Partie gegen den Halbprofi aus Schottland. Soutar, hauptberuflich Feuerwehrmann, wurde im ersten Satz regelrecht von Clemens zerstört. Der erste Satz vor knapp über 3000 Zuschauern im "Ally Pally", davon 500 aus Deutschland, ist eine Machtdemonstration des "German Giant". Die erste Aufnahme ist direkt eine 180, im zweiten Leg gelingt ein High-Finish und wenige Minute später hat Clemens den ersten Durchgang im Schnelldurchlauf eingetütet.

Auch Satz zwei beginnt gut aus Sicht des Weltranglisten-25., doch Soutar meldet sich aus dem Nichts plötzlich mit einem 104er-Checkout an. Zwar spielt der Schotte kaum besser als zu Beginn der Partie, doch Clemens lässt zu viele Chancen liegen, passt sich dem spielerischen Niveau von "Soots" an.

Nach der zweiten Satz-Pause läuft es aber wieder besser für Clemens, glatt mit 3:0-Legs holt sich der Saarländer die 2:1-Satzführung. Doch so leicht lässt sich Soutar erneut nicht abschütteln. Nicht umsonst hat die Nummer 36 der Welt in der Runde zuvor gegen Topspieler Danny Noppert gewonnen. Satz vier ist umkämpft, Clemens zittert sich gegen einen erstarkten Soutar im Entscheidungs-Leg auf der letzten Rille zur 3:1-Führung.

In Satz vier wurde aus der Partie dann noch ein kleines Darts-Drama. Drei verpasste Matchdarts gaben Soutar die Chance, um zu verkürzten. Der Feuerwehrmann konnte sie nicht nutzen. Clemens traf mit dem vierten Matchdart zum 4:1-Sieg.

Der historische Erfolg bedeutet für Clemens, dass er Silvester erstmals in London verbringen wird. Am Neujahrstag geht es für "Gaga" gegen den Weltranglistenersten Gerwyn Price. Die Vorzeichen sind dann andere: Clemens kann nur gewinnen, deutsche Darts-Geschichte hat er schon jetzt geschrieben.