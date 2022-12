Luka Doncic erlebt beim Sieg gegen die New York Knicks einen Gala-Abend. Der NBA-Superstar führt seine Dallas Mavericks erst zu einem furiosen Comeback, bricht dabei eine Bestmarke von Dirk Nowitzki und schreibt zusätzlich auch Liga-Geschichte. Derweil gewinnt Dennis Schröder sein Duell mit den Wagner-Brüdern.

Mit einer historischen Gala hat Basketball-Superstar Luka Doncic die Dallas Mavericks in der NBA zum Sieg gegen die New York Knicks geführt. Doncic glänzte beim 126:121 nach Verlängerung mit 60 Punkten, 21 Rebounds und 10 Assists und schaffte als erster Spieler der Ligageschichte ein Triple-Double mit mindestens 60 Punkten und 20 Rebounds. "Ich bin verdammt müde", sagte Doncic im anschließenden TV-Interview: "Ich brauche ein Erholungsbier."

Der 23-Jährige verbesserte mit seiner Punkteausbeute auch die Franchise-Bestmarke der deutschen NBA-Legende Dirk Nowitzki (53 Punkte im Jahr 2004). "Er ist etwas Besonderes", sagte Dallas-Coach Jason Kidd über den Slowenen. Den Mavs gelang ein furioses Comeback im vierten Viertel: Bei 33 Sekunden auf der Uhr lagen die Gastgeber mit neun Zählern Differenz zurück, retteten sich aber noch in die Verlängerung.

In den Schlusssekunden ging Doncic bei einem Drei-Punkte-Rückstand an die Freiwurflinie. Der Aufbauspieler traf den ersten Versuch, vergab absichtlich den zweiten, holte sich den Rebound und traf in der Luft zum Ausgleich. In der Verlängerung setzten sich die Mavs dank eines 10:3-Laufs ab. "So etwas habe ich noch nie jemals gesehen", schwärmte Team-Besitzer Mark Cuban anschließend über die Leistung von Doncic.

Bei den Knicks erzielte der deutsche Profi Isaiah Hartenstein fünf Zähler. Dennis Schröder entschied mit den Los Angeles Lakers den Vergleich der deutschen Nationalspieler gegen die Orlando Magic um die Brüder Franz und Moritz Wagner für sich. Durch einen 129:110 (64:55)-Auswärtserfolg stoppten die Lakers den Negativtrend von zuletzt vier Niederlagen nacheinander. Superstar LeBron James erzielte 28 Punkte. Schröder kam auf sieben Zähler. Franz Wagner gelangen 15 Punkte, seinem Bruder Moritz 12.

Die Philadelphia 76ers verloren trotz 48 Punkten von Joel Embiid zum ersten Mal nach zuletzt acht Siegen nacheinander. Mit 111:116 (56:67) mussten sich die Sixers zu Hause den Washington Wizards geschlagen geben. Der lettische Nationalspieler Kristaps Porzingis führte die Wizards mit 24 Zählern an und traf in der Schlussphase einen wichtigen Dreier.