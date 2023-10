Bevor es nach Deutschland geht, müssen die Kansas City Chiefs viel aufarbeiten: Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes erlebt gegen die Broncos einen gebrauchten Tag. Derweil droht dem nächsten Team ein Verletzungsdrama und die Panthers durchbrechen endlich den Bann.

Die Chiefs reisen mit viel Gepäck nach Deutschland: Die Kansas City Chiefs mit Star-Quarterback Patrick Mahomes haben in der nordamerikanischen Football-Liga NFL eine Woche vor ihrem Gastspiel in Frankfurt überraschend ihre zweite Saison-Niederlage hinnehmen müssen. Der Super-Bowl-Sieger unterlag bei den Denver Broncos mit 9:24 ohne eigenen Touchdown. Der von Grippe-Symptomen geschwächte Mahomes warf zwei Fehlpässe und verlor den Ball bei einem Fumble.

"Ich habe mich noch nie so schlecht dabei gefühlt, aus diesem Stadion zu laufen", sagte Mahomes, der zuvor noch nie in Denver verloren hatte. Für die Chiefs, die am Sonntag in Frankfurt auf die Miami Dolphins treffen, endete eine Serie von sechs Siegen. "Wir werden daraus lernen", sagte Coach Andy Reid. Für Mahomes kommt es sogar noch dicker: Es war seine erste Auswärtsniederlage überhaupt in der AFC West. Bemerkenswert auch: Ohne US-Superstar Taylor Swift auf der Tribüne zeigte auch Travis Kelce auch keine sonderlich gute Vorstellung: Er fing lediglich sechs Pässe für 58 Yards.

Cowboys siegen souverän: Die Dallas Cowboys haben den Los Angeles Rams keine Chance gelassen und einen ungefährdeten fünften Saisonsieg eingefahren (43:20). Bereits zur Halbzeit hatte sich die Dallas-Offensive um einen bärenstarken Dak Presscott (vier Touchdowns, 304 Yards) und CeeDee Lamb (158 Receiving Yards, zwei Touchdowns) einen komfortablen Vorsprung erarbeitet. Im zweiten Abschnitt ließen die Texaner, welche die Rams um Matthew Stafford und Cooper Kupp in der ersten Halbzeit bei neun Punkten hielten, es etwas ruhiger angehen, ohne dem Team aus Kalifornien eine ernsthafte Chance auf den Sieg zu lassen.

Vikings sorgen sich um Star-Quarterback: Nach Aaron Rodgers hat in der NFL wohl der nächste erfahrene Quarterback einen Achillessehnenriss erlitten und steht damit vor einer langen Pause. Der 35 Jahre alte Kirk Cousins von den Minnesota Vikings verletzte sich im Spiel bei den Green Bay Packers (24:10). "Wir befürchten eine Achillessehnenverletzung. Wir werden das so schnell wie möglich bestätigen", sagte Headcoach Kevin O'Connell. Eine MRT-Untersuchung soll eine genaue Diagnose erbringen. Cousins ging angeschlagen vom Feld und wurde danach in die Kabine gefahren. Rookie-Quarterback Jaren Hall sprang für den Routinier ein. Rodgers hatte sich bei seinem Debüt für die New York Jets Mitte September nach nicht einmal fünf Minuten einen Achillessehnenriss zugezogen.

Panthers bejubeln ersten Sieg: Die Carolina Panthers sind nicht mehr sieglos. Mit auslaufender Uhr gelang Kicker Eddy Pineiro mit seinem dritten Field Goal des Spiels der Treffer zum Sieg und dem 15:13. In einem insgesamt schwachen Spiel, in dem beide Teams nur fünf Total Yards auseinanderlagen (229:224 aus Sicht der Texans), waren die Gäste erst zum Ende des dritten Viertels mit ihrem ersten Touchdown durch C.J. Stroud in Führung gegangen und Carolina brauchte ein ganzes Viertel, um nochmal zurückzuschlagen.

Jets gewinnen bei Giants-Fehler-Festival: In einem schwachen New-York-Derby gelang den Jets dank mehrerer Fehler der Giants ein spätes Comeback und ein Overtime-Sieg (13:10). Kicker Greg Zuerlein traf mit auslaufender Uhr aus 35 Yards zum Ausgleich und dann in der Overtime aus 33 Yards zum Sieg. Dem Ausgleich vorausgegangen waren ein Fehlschuss von Giants-Kicker Graham Gano 35 Yards und zwei 29-Yard-Pässe von Zach Wilson zu Garrett Wilson und Allen Lazard. Für die Giants kam es zusätzlich schlimmer: Sie verloren Quarterback Tyrod Taylor mit einer Rippenverletzung - auch Tight End Darren Waller musste zur Pause raus -, sodass Tommy DeVito zu seinem ersten Einsatz und sogar ersten NFL-Touchdown kam.

Commanders schlittern an der Sensation vorbei: Die Washington Commanders haben eine Überraschung gegen die Philadelphia Eagles nur knapp verpasst. Sam Howell überzeugte gegen die hochgelobte Defensive der Eagles mit vier Touchdowns. Auch die Offensive präsentierte sich enorm verbessert. Bis ins letzte Viertel lag das Team aus der Hauptstadt fast durchgängig in Führung, bevor ein Fehlpass des 23-Jährigen die Wende für den Favoriten brachte. Wieder einmal war es das überragende Zusammenspiel von A. J. Brown und Jalen Hurts, das den Favoriten gegen den Rivalen aus der NFC East rettete. Die Eagels bleiben mit dem 38:31 das erfolgreichste Team der Saison.

Dolphins liegen erst hinten und siegen dann klar: Die Miami Dolphins reisen mit Schwung nach Deutschland. Gegen die New England Patriots - die am 12. November in Frankfurt auf die Carolina Panthers treffen - holte das Team ein 31:17. Tua Tagovailoa hatte drei Touchdown-Pässe und warf für insgesamt 324 Yards. Ihm unterlief ein Fehlpass. Mac Jones von den Patriots kam auf zwei Touchdowns und eine Interception und brachte die Patriots beim 7:0 sogar in Führung. Nach dem Ausgleich noch im ersten Viertel gaben die Dolphins die Kontrolle über die Partie nicht mehr aus der Hand. Nach Frankfurt reist Miami als Spitzenreiter der AFC East.

