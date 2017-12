Sport

"The Wall" ist gefallen: Martin Schindler bei Darts-WM "entzaubert"

Es soll die nächste faustdicke Überraschung bei der Darts-WM werden: Nachdem Kevin Münch den "Jackpot" Adrian Lewis unerwartet klar geschlagen hat, steht mit Martin Schindler der zweite Deutsche am Board. Auch sein Gegner hat einen klangvollen Namen.

Bei der 25. Darts-Weltmeisterschaft hat Martin Schindler den Einzug in die zweite Runde verpasst. "The Wall" scheiterte am favorisierten Simon Whitlock aus Australien. "The Wizard" gewann 3:1. Zuvor hatte bereits der Engländer Michael Smith seine Partie gegen den Iren Steve Lennon 3:2 gewonnen.

Nachdem am Dienstag der Deutsche Kevin Münch unerwartet den zweifachen Weltmeister Adrian Lewis aus dem WM-Turnier geworfen hatte, wollte auch Schindler für eine Überraschung sorgen. Whitlock startete besser, holte sich den ersten Satz. Den zweiten sicherte sich Schindler.

Kurios begann dann der dritte Satz: Im ersten Leg scheiterten beide Spieler mehrfach am Checkout von zwei Punkten über die Doppel-Eins, dem niedrigsten möglichen Finish. Das Glück hatte dann Schindler auf seiner Seite, der damit erstmals in Führung ging in dieser Partie. Den Satz sicherte sich dann aber ein sichtlich überraschter Whitlock. Der vierte ging dann wieder klar an den Australier.

"Bully Boy" mit Mühe

Beim Match zwischen der Nummer 13 der Setzliste, Michael Smith, gegen die Nummer 66, Steve Lennon, sah es zu Beginn nach einer klaren Entscheidung aus: "Bully Boy" Smith führte schnell mit 2:0. Dann verlor er allerdings den Faden und der Ire Lennon fand mit Ruhe zurück in die Partie.

Lennon glich nach Sätzen aus. Dann zog Smith noch einmal an und entschied den Entscheidungssatz wiederum klar für sich. Am Ende setzte sich der Schützling des Ex-Weltmeisters Gary Anderson knapp mit 3:2 durch. Die nächste Überraschung blieb damit aus, nachdem bereits James Wade, Mark Webster und vor allem der zweifache Weltmeister Adrian Lewis in der ersten Runde überraschend die Segel hatten streichen müssen.

Quelle: n-tv.de