Die Trümmer sind Hunderte Meter verstreut, eine Frau ist tot: Der Football-Profi Deshazor Everett produziert offenbar ohne Fremdeinwirkung einen schlimmen Unfall. Zwei Teamkollegen vom Washington Football Team werden Zeugen.

Football-Profi Deshazor Everett vom Washington Football Team ist bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Wie sein Team mitteilte, schwebt der 29-Jährige nicht in Lebensgefahr. Eine Frau, die sich im Auto befand, sei bei dem Unfall im US-Bundesstaat Virginia jedoch ums Leben gekommen, hieß es in einer Mitteilung der NFL. Everetts 2010er Nissan GT-R sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, prallte gegen mehrere Bäume und überschlug sich.

Nach Angaben der NFL unter Berufung auf den örtlichen Sheriff fuhr Everett den Wagen, ein anderes Auto war demnach nicht in den Unfall verwickelt. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen, die von dieser Tragödie betroffen sind", sagte Washington in einer Erklärung. "Unser Team hat das Ligabüro alarmiert und arbeitet mit den örtlichen Behörden zusammen, um weitere Informationen zu sammeln."

Der Unfall, bei dem Trümmer einige hundert Meter von der Stelle entfernt liegen blieben, an der das Auto zuerst von der Straße abkam, wird weiterhin untersucht. Wie ESPN schrieb, sagten zwei andere Spieler aus Washington der Polizei, dass sie in einem Auto hinter Everett fuhren, nachdem sie mit ihm zum Abendessen gegangen waren. Die Spieler blieben an der Unfallstelle, um mit der Polizei zu sprechen, so eine Quelle.

Everett spielt seit 2015 für Washington in der NFL und kam in allen 14 Spielen dieser Saison zum Einsatz, zumeist in sogenannten Special Teams. Davis war für den Freitag ursprünglich aus persönlichen Gründen vom Training befreit, aber Trainer Ron Rivera sagte, er erwarte, dass er am Sonntag spielen könne. Rivera sagte auch, er sei "traurig" über die Nachricht des Unfalls. Mit seiner Mannschaft verbuchte der Defensive Back in dieser Saison sechs Siege und acht Niederlagen.