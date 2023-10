Die Detroit Lions holen den sechsten Saisonsieg und untermauern ihren Anspruch auf die Playoffs. Für das Team von Amon-Ra St. Brown läuft es - anders als für die Raiders. Eine Hiobsbotschaft gibt es derweil für Kirk Cousins.

Die Detroit Lions haben sich gut von der zweiten Saisonniederlage erholt und dank einer erneut starken Leistung von Amon-Ra St. Brown 26:14 gegen die Las Vegas Raiders gewonnen. Während die Raiders um Jakob Johnson auf die nächste enttäuschende NFL-Saison zusteuern und fünf von acht Spielen verloren haben, sind die Lions nach dem sechsten Sieg voll auf Playoff-Kurs. St. Brown blieb zwar ohne Touchdown, sammelte aber zum elften Mal in seiner Karriere mehr als 100 Yards nach Pässen - so viele hatte nach weniger als drei Spielzeiten noch kein Passempfänger in der Lions-Historie. Allein in dieser Saison kam er auf fünf Spiele mit dreistelliger Ausbeute.

"Wir haben ein paar doofe Fehler gemacht in der Offensive, sind aber ruhig geblieben und haben weiter gespielt. Das war gut", sagte Lions-Quarterback Jared Goff. "Wir haben richtig gut gespielt heute. Der Vorsprung auf der Anzeigetafel sollte größer sein." Einzig drei Ballverluste trübten die gute Leistung der Lions, die vergangene Woche noch 6:38 gegen die Baltimore Ravens verloren hatten. Die Raiders dagegen kommen auch mit dem neuen Quarterback Jimmy Garoppolo offensiv überhaupt nicht ins Rollen. Star-Passempfänger Davante Adams hatte nur einen Catch über sieben Yards. Die sechs weiteren Würfe in seine Richtung kamen nichts ans Ziel.

Derweil hat Top-Quarterback Kirk Cousins von den Minnesota Vikings wie befürchtet einen Achillessehnenriss erlitten. Das bestätigte die Franchise aus der Football-Profiliga NFL einen Tag nach dem 24:10-Erfolg bei den Green Bay Packers. Damit wird Cousins wohl den Rest der Saison verpassen. Nach Aaron Rodgers von den New York Jets ist Cousins bereits der zweite erfahrene Spielmacher mit dieser schweren Verletzung. Der 35-Jährige war gegen den Rivalen Green Bay angeschlagen vom Feld gegangen, Rookie-Quarterback Jaren Hall sprang ein. Rodgers hatte sich bei seinem Debüt für die Jets Mitte September nach nicht einmal fünf Minuten einen Achillessehnenriss zugezogen.