Die deutschen Männer schaffen bei der kürzlich zu Ende gegangenen Tour de France keinen einzigen Etappensieg, bei den Frauen gibt es schon den zweiten nach nur fünf Tagen. Rund 30 Kilometer vor dem Ziel startet Ricarda Bauernfeind ihre Attacke, am Ende kann niemand mehr mithalten.

Ricarda Bauernfeind schlug sich ungläubig die Hand vor den Mund, als sie im größten Moment ihrer jungen Karriere völlig alleine über den Zielstrich rollte. Etappensieg bei der Tour de France! Als zweite Deutsche in diesem Jahr! Auch beim Interview nach ihrer starken Solo-Flucht brachte die 23 Jahre alte Radsportlerin aus dem bayerischen Eichstätt kaum ein Wort heraus.

"Ehrlich gesagt kann ich es nicht glauben. Es ist einfach unglaublich", sagte Bauernfeind, die am Donnerstag das fünfte und 126,1 km lange Teilstück von Onet-le-Chateau nach Albi gewann: "Alle haben mich unterstützt. Es war eine unglaubliche Teamleistung. Wir mussten die erste Gruppe verfolgen, weil wir nicht dabei waren. Dann lag es an mir. Ich habe attackiert, und es hat geklappt."

Rund 30 Kilometer vor dem Ziel hatte sich die Lehramtsstudentin abgesetzt. Auch Liane Lippert, die am vergangenen Montag den ersten deutschen Sieg bei der Neuauflage der Frauen-Tour geholt hatte, kam nicht mehr heran. Gemeinsam mit der Schweizerin Marlen Reusser hatte Lippert im Etappenfinale versucht, Bauernfeind einzuholen. Vergeblich. Mit 22 Sekunden Rückstand reichte es immerhin noch für Platz drei hinter der zeitgleichen Reusser.

Im Gesamtklassement verbesserte sich Bauernfeind auf Rang neun und liegt nun 1:38 Minuten hinter der belgischen Gesamtführenden Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), die mit dem Hauptfeld ins Ziel kam und das Gelbe Trikot erfolgreich verteidigte. Lippert liegt in der Gesamtwertung einen Rang vor Bauernfeind auf Rang acht (1:29 Minuten Rückstand). Alle Wertungen der Tour können Sie hier nachlesen.

Die zweite Ausgabe der im Vorjahr wieder ins Leben gerufenen Frauen-Tour endet nach acht Etappen am kommenden Sonntag in Pau, am Tag zuvor führt der wohl entscheidende Tagesabschnitt auf den Pyrenäen-Riesen Col du Tourmalet.