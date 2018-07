Sport

Nach Viertelfinal-Aus: Neymar wollte keinen Ball mehr sehen

Unmittelbar nach dem WM-Aus der Brasilianer spricht Neymar vom "traurigsten Moment" seiner Karriere und weiß noch nicht, wann er wieder die Kraft findet, "um Fußball spielen zu wollen". Nun gibt es gute Nachrichten.

Brasiliens Fußball-Superstar Neymar hatte nach dem Ausscheiden seiner Mannschaft bei der WM in Russland erst einmal die Nase voll von Fußball: "Ich wollte keinen Ball mehr sehen, und auch keine Fußballspiele", sagte der Offensivspieler vom französischen Meister Paris St. Germain am Rande eines Turniers auf der Anlage seiner Wohltätigkeitsorganisation Instituto Neymar Jr. in Sao Paulo. Rekordweltmeister Brasilien war im Viertelfinale an Belgien gescheitert (1:2).

Mittlerweile sei er aber wieder am Ball, denn "die Traurigkeit währt nicht für immer", so der 26-Jährige. An den Gerüchten über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid sei nichts dran. "Das sind Spekulationen der Presse", sagte Neymar: "Ich freue mich auf die neue Saison." In Torhüter Gianluigi Buffon habe PSG "eine Fußballlegende" verpflichtet. Der Italiener werde "eine große Hilfe" sein.

Neymar war wegen seiner theatralischen Stürze bei der Endrunde kritisiert worden. Der Südamerikaner fühlte sich nach eigenen Angaben zu wenig geschützt. "Ich bin nicht zur WM gefahren, um getreten zu werden", sagte der Ballkünstler: "Ich kann nicht der Schiedsrichter sein und gleichzeitig spielen. Manchmal würde ich mir das aber wünschen."

