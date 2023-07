Die beiden besten Radprofis der Welt liefern sich auf der Tourmalet-Etappe der Tour de France einen fesselnden Schlagabtausch. Bis Tadej Pogacar plötzlich grandios davonzieht, Jonas Vingegaard fast stehen lässt - und sich damit eindrucksvoll zurückmeldet. Für den Dänen gibt es ein Trostpflaster in Form des Gelben Trikots.

Etappensieg für Tadej Pogacar, Gelbes Trikot für Jonas Vingegaard - und Daumen hoch von Emmanuel Macron: Die beiden Radsport-Giganten haben vor den Augen von Frankreichs Staatschef die 110. Tour de France endgültig zu ihrem Privatduell gemacht und beim spektakulären Pyrenäen-Ritt über den Tourmalet die kurze Herrschaft des deutschen Teams Bora-hansgrohe beendet.

Der slowenische Herausforderer Pogacar, dem Macron Respekt zollte, gewann die erste Bergankunft mit einem mutigen Angriff knapp vor Vingegaard, der erstmals im Hochgebirge leichte Schwächen zeigte. Der dänische Titelverteidiger löste dennoch Boras diesmal chancenlosen Australier Jai Hindley an der Spitze der Gesamtwertung ab - auch Emanuel Buchmann fiel zurück.

Am Vortag hatte UAE-Kapitän Pogacar noch Zeit auf Vingegaard verloren. Diesmal griff der Slowene etwa zwei Kilometer vor dem Ziel nach 144,9 Kilometenr auf 1355 Meter Höhe in Cauterets-Cambasque explosionsartig an. Der Slowene ging aus dem Sattel und ließ Vingegaard fast schon stehen. Schnell fuhr er die Sekunden heraus, Vingegaard hatte ihn bald schon auf der kurvenreichen Strecke nicht mehr im Blick. Schließlich gewann er mit 24 Sekunden Vorsprung auf Jumbo-Star Vingegaard. In der Gesamtwertung führt allerdings der 26 Jahre alte Däne mit 25 Sekunden Vorsprung vor dem zweimaligen Champion Pogacar - ein Zweikampf für die Geschichtsbücher bahnt sich an.

"Ich würde nicht sagen, dass es Revanche war. Ich fühle mich einfach erleichtert. Als Jonas am Tourmalet schon attackierte, dachte ich, ich kann meine Sachen packen und nach Hause fahren. Aber ich hatte zum Glück gute Beine", sagte Pogacar nach seinem Triumph. "Der Abstand zu Jonas ist jetzt fast perfekt. Es wird eine große, große Schlacht bis zum Ende."

Bora erlebt Ernüchterung

Bora erlebte hingegen nach dem traumhaften Pyrenäen-Auftakt am Mittwoch mit Gelb und Tagessieg für Hindley sowie Platz vier für Buchmann einen ernüchternden Tag. Die beiden Topfahrer waren chancenlos, Hindley kam mit 2:39 Minuten Rückstand als Sechster ins Ziel und fiel im Gesamtklassement auf Rang drei zurück (+ 1:39 Minuten). Buchmann, der mit aufopferungsvoller Arbeit am Schlussanstieg noch für Schadensbegrenzung zugunsten Hindleys sorgte, lag noch weiter hinten und verlor den vierten Gesamtplatz. Wie 2018, als Peter Sagan nach einer Etappe abgelöst wurde, endete für das deutsche Team auch das zweite Glück in Gelb nach nur 24 Stunden. Zumindest darf Hindley noch auf das Podest in Paris hoffen.

"Was soll ich sagen? Es war ein epischer Tag im Gelben Trikot auf mystischen Anstiegen. Ich habe das genossen und wollte mein eigenes Rennen fahren. Ich bin um mein Leben gefahren", sagte Hindley. Sein Teamchef Ralph Denk war absolut happy: "Wir haben einen starken Jai Hindley gesehen, der sicher unterstrichen hat, dass er ein Anwärter für das Podium ist. Wir sind jetzt Dritter. Wenn es in Paris so wäre, würden wir das nehmen."

In der obligatorischen frühen Fluchtgruppe hatte Vingegaards Jumbo-Team seine Allzweckwaffe Wout Van Aert untergebracht, auch der Niedersachse Nikias Arndt vom Team Bahrain Victorious war dabei. Das Bora-hansgrohe-Team an der Spitze des Feldes gestattete den Ausreißern maximal knapp fünf Minuten Vorsprung, sparte Kräfte für die brutale Bergtrilogie mit Aspet, Tourmalet und Cambasque.

"Die Jungs werden sich umbringen" für Gelb, hatte der Sportliche Leiter Rolf Aldag angekündigt, allerdings zugegeben, dass die Bergstärke von Jumbo und UAE über dem Bora-Level liege. Am Tourmalet sah sich Aldag bitter bestätigt: Als Vingegaard mit zwei Helfern ernst machte, konnte zunächst der am Vortag so starke Buchmann nicht mehr folgen, drei Kilometer vor der Passhöhe fiel auch Hindley zurück. Nur Pogacar konnte mit Vingegaard und dessem Tophelfer Sepp Kuss mitgehen.

Gelbes Trikot als große Bürde

Kurz vor der Kuppe war es dann nur noch der "Vingo-Pogi-Zweikampf" - der Däne hatte allerdings noch Van Aert als Überbleibsel der Fluchtgruppe vor sich und damit wertvolle Unterstützung am Schlussanstieg. Dort war aber Pogacar der Stärkste - Vingegaard blieb Gelb.

Das Maillot jaune kann durchaus eine große Bürde für Vingegaard sein: Das Gelbe Trikot von einem so frühen Zeitpunkt an ununterbrochen bis ins Ziel nach Paris zu tragen, war zuletzt 1981 dem großen Bernard Hinault und zuvor Eddy Merckx (1969 und 1970) gelungen, die ebenfalls auf Etappe sechs die Gesamtführung übernahmen und nicht mehr hergaben.

Nach den zwei Pyrenäen-Etappen sind am Freitag wieder die Sprinter am Zug. Von Mont-de-Marsan geht es überwiegend flach über 169,9 Kilometer nach Bordeaux. In der Metropole am Atlantik dürfte Phil Bauhaus auf ein weiteres Top-Ergebnis hoffen, sollte er gut durch die Berge gekommen sein.