Im Super Bowl schreiben sie Geschichte: Mit Travis und Jason stehen sich im NFL-Endspiel erstmals zwei Brüder gegenüber. Ihre Kindheit ist gezeichnet von Rivalität. Mutter Donna wird durch verrückte Aktionen zum Superfan - und bangt ob der Tränen des Verlierers.

Welch ein großer NFL-Sonntag. Zwei Brüder, die es in die beste Football-Liga geschafft haben. Und mittendrin ihre Mutter. Vor einem Jahr will Donna Kelce am Wild-Card-Wochenende beide Playoff-Spiele ihrer Söhne besuchen - und sie macht das Unmögliche möglich. Zunächst schaut die Mutter das Auswärtsspiel von den Philadelphia Eagels mit ihrem älteren Nachkömmling, Jason, im Stadion der Tampa Bay Buccaneers. Anschließend hüpft sie fix in ein Flugzeug und fliegt fast 1300 Meilen nach Kansas City, wo vier Stunden später die Chiefs im Nachtspiel gegen die Pittsburgh Steelers antreten. Dort mischt der zwei Jahre jüngere Travis mit. Trotz Stau und Flugverspätung schafft Donna es gerade rechtzeitig zur zweiten Halbzeit.

An diesem Wochenende steht wieder solch ein großer NFL-Sonntag an. Der größte in der Familie Kelce sogar. Und Mama Donna, die mittlerweile selbst ligaweit bekannt ist, hat weitaus weniger Reisestress: Denn diesmal treten Travis und Jason im Super Bowl gegeneinander an. Solch ein Bruderduell im Finale, das gab es noch nie in der besten Liga der Welt. Und natürlich dreht ob dieser historischen Dimension die gesamte Football-Welt am Rad.

Travis ist bekannter. Er ist der Superstar, der überragende Tight End der Chiefs, der die Pässe von Quarterback Patrick Mahomes in großer Regelmäßigkeit mit Armen wie Comicfigur Mr. Elastic (Check) an sich zieht und fängt. Der 33-Jährige ist ein 196 Zentimeter großer und 116 Kilogramm schwerer athletischer Freak - und überaus "flashy", wie die US-Amerikaner sagen. Travis hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und steht gerne in der Öffentlichkeit. Feiert mit Rap-Stars wie Post Malone. Hatte sogar eine kurzlebige Dating-Show im TV namens "Catching Kelce" und ist nicht nur als Footballstar bekannt, sondern auch durch Storys im Magazin "GQ" oder dem Gossip-Fernsehsender TMZ. Wurde er früher oft für zu exzessive Jubeltiraden oder erniedrigenden Gesten auf dem Rasen bestraft, ist er nun zum Vorzeigeprofi gereift und gewann 2020 mit den Chiefs den zweiten Super Bowl für Familie Kelce.

"Es flogen sogar Fäuste"

Bruder Jason spielt als Center eine weniger spektakuläre Position, hat sich mittlerweile aber zu einem der besten Männer in den Offensivlinien (die den Quarterback beschützen) der Liga gemausert. Als ehemaliger Linebacker weiß er genau, wie die gegnerische Defensive agiert und ist meist einen Schritt voraus. 2011 wird er von den Eagles mit dem damaligen Coach Andy Reid, der heute Bruder Travis trainiert, in der sechsten Runde des Drafts gezogen, 2018 gewann er mit der Mannschaft den ersten Super-Bowl-Ring für die Familie Kelce. Der 35-Jährige ist ruhiger, bodenständiger. Er meidet das Scheinwerferlicht. Nur mit großer Überredungskunst von Travis taucht er zweimal kurz in dessen Datingshow auf. Auf dem Feld ist Jason aber genauso zielstrebig wie sein Bruder, dabei gleichwohl - auch positionsbezogen - selbstloser.

Zusammen sind sie zwei der erfolgreichsten Brüder der NFL-Geschichte. Beide sind regelmäßige Teilnehmer sowohl an den Playoffs als auch am Pro Bowl für die besten Spieler des Jahres. Sie verbindet, dass sie sich bedingungslos für den Sport aufopfern und als Anführer vorangehen. Ihre jeweiligen Städte lieben sie dafür. Verehren sie. Travis und Jason vereint diese Liebe, gepaart mit brüderlicher Rivalität, auch miteinander. Denn beide wissen, dass sie ohne ihren Bruder nicht dort wären, wo sie nun stehen. An der Spitze. Fast schon wieder auf dem Football-Thron.

Schon als Kinder in Cleveland Heights, Ohio, im Mittleren Westen der USA, sind sie mal Teamkollegen und oft Rivalen. "Damals gab es viele Kämpfe", erzählte Mutter Donna einmal. "Es flogen sogar Fäuste." Der ältere Jason hatte Travis, der damit nur schwer umgehen konnte, körperlich zwei Jahre voraus und war damit besser beim Football, Basketball oder Baseball. Aber als Travis im College einen Drogentest verpasst und aus dem Team fliegt, ist es sein Bruder, der ihm Rückhalt gibt und die Coaches überredet, ihn zurück in die Mannschaft zu holen. Zwei Jahre später, 2013, wird Travis von den Chiefs - und wieder von Coach Reid - in der dritten Runde gedraftet.

Brüder lernen voneinander

Nicht nur die eigene Geschichtsschreibung treiben die Brüder eifrig voran. Die jüngste NFL-Historie würde ganz anders aussehen, wenn es nicht die Eigenheiten des Kelce-Football-Gens gäbe. 2018 schaute die Sportwelt zwar auf den famosen Aufstieg von Ersatz-Quarterback Nick Foles im Super Bowl LII, aber es war Jasons brutale Präzision gegen das Defensivsystem der Patriots, die Foles den Rücken freihielt. Zwei Jahre später spielte Travis für die Chiefs eine ähnlich entscheidende - und ungleich telegenere - Rolle, als sie das erste Team wurden, das auf dem Weg zur Meisterschaft drei aufeinander folgende zweistellige Comebacks schaffte. Immer wieder übernahm der Tight End dabei das Kommando in der Mitte des Feldes, fing unzählige Pässe von Quarterback Patrick Mahomes und sorgte für Touchdowns und Räume für die Running Backs. Generell fundieren Mahomes' starke Leistungen, die ihm am Donnerstag einen zweiten MVP-Titel einbrachten, unter anderem auf solch großartigen Anspielstationen wie Travis Kelce.

Über die Jahre haben die Brüder voneinander gelernt. Jason hat an Lockerheit hinzugewonnen, Travis an Professionalität. Genau deshalb, mit dieser gewinnbringenden Kombination, gehören sie nun zu den Top-Spielern der NFL. Und stehen folgerichtig im Super Bowl in Phoenix. Ihren ersten gemeinsamen. Als Mama Donna 2018 mit Travis den Gewinn der Meisterschaft seines Bruders in der Stadionloge beobachtete, fragte sie laut sich "Sports Illustrated", wie viel Neid sich wohl in die Freude für Jasons mischen würde. "Es war immer ein Wettbewerb zwischen den beiden und das hat sich bis heute nicht geändert."

Nun steckt die Mutter in einer Zwickmühle. Wen unterstützt sie nur? "Die Offensive", antwortet sie kühl auf die Frage. Immerhin darf sie sich sicher sein, dass ihre Familie am Sonntag einen weiteren der begehrten Championship-Ringe ergattert. Aber den verrückten NFL-Fans ist das natürlich nicht genug. Ob der Besonderheit des Bruder-Duells haben gut 185.000 Menschen eine Petition unterschrieben, die vorsieht, dass Donna den Münzwurf vor dem Spiel ausführt. Die NFL hat sich jedoch dafür entschieden, den verstorbenen Footballer Pat Tillman, der an der Arizona State und bei den Arizona Cardinals spielte, zu ehren, indem sie vier Tillman-Stipendiaten der Pat Tillman Foundation auswählte, die Ehrung vorzunehmen.

"Keiner kann gut verlieren"

Vor einem Jahr läuft es beim Donnas sonntäglicher Mammuttour nicht gut für Jason. Seine Eagles gehen hilflos unter. Kurz darauf darf Mama Kelce aber doch noch jubeln, denn die Chiefs siegen nicht nur, Travis fängt auch zum siebten Mal in seiner Playoff-Karriere mehr als 100 Yards. Im Halbfinale ist zwar Schluss gegen die Cincinnati Bengals, doch da dieses Jahr die Revanche gelingt, ist alles bereit für das erste Brüder-Duell im größten singulären Sport-Event der Welt.

Sonntag im Super Bowl wird Geschichte geschrieben. Ein Familienkracher. Brüderliche Rivalität. "Es ist die Erfüllung deiner Hoffnungen und Träume, aber auch deiner schlimmsten Ängste", sagt Donna Kelce. "Einer wird als Verlierer nach Hause gehen, und keiner von beiden kann besonders gut verlieren."