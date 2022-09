Nach seiner Karriere als Spieler wurde der Gelsenkirchener Altintop Fußballfunktionär in der Türkei.

Unbekannte üben einen Anschlag mit Feuerwaffen auf den Sitz des Türkischen Fußballverbands nahe Istanbul aus. Insgesamt sieben Kugeln schlagen demnach in zwei Räume ein. In einem tagt gerade der Verbandsvorstand, darunter Ex-Bundesliga-Profi Hamit Altintop. Eine großangelegte Ermittlung ist nun in Gange.

Während einer Sitzung des Vorstands des Türkischen Fußballverbandes (TFF) nahe Istanbul sind Medienberichten zufolge mehrere Schüsse abgegeben worden - auf das Büro des Präsidenten als auch auf den Sitzungssaal. Insgesamt sieben Kugeln sollen die beiden Räume getroffen haben, wie die Zeitung "Cumhuriyet" und das Portal "CNN Türk" unter Berufung auf Aussagen übereinstimmend berichten.

Niemand sei verletzt worden, doch verfehlte eines der Projektile wohl nur knapp die Vorstandmitglieder Ali Düsmez und Hamit Altintop beziehungsweise fiel zwischen diesen zu Boden. Altintop, der jahrelang etwa für Schalke 04 und Bayern München in der Bundesliga aktiv war, wurde nach seiner Karriere in der türkischen Nationalmannschaft Fußballfunktionär und sitzt seit 2019 im Vorstand der TFF.

"Wir warfen uns zu Boden, als wir die Schüsse hörten", zitieren weitere Medien Altintop. "Die anderen Vorstandsmitglieder dachten, ich sei verletzt." Auch drückte er die Hoffnung aus, dass die Täter bald geschnappt werden. Diese konnten sich unterdessen vom Tatort am Sitz des Türkischen Fußballverbands im Ort Riva entfernen. Die Täter seien mit einem Auto geflüchtet, heißt es den Berichten zufolge. Die Sicherheitsbehörden haben die Ermittlungen aufgenommen und sichten Videomaterial. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. "Eine groß angelegte Untersuchung des Angriffs wurde eingeleitet", schrieb der Gouverneur von Istanbul, Ali Yerlikaya, auf Twitter.

Der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz schrieb bei Instagram: "Schockierende Nachrichten aus meiner zweiten Heimat. Ich bin so froh, dass alle gesund sind und ich verurteile diese Verbrechen aufs Schärfste." Der frühere Bundesliga-Profi schrieb weiter: "Ich habe bereits meine Freunde und Kollegen in Riva angerufen und bin froh, dass niemand verletzt wurde. Meine Gedanken sind bei Ihnen."

Die großen Vereine der Süper Lig verurteilten die Tat. "Wir verurteilen den bewaffneten Angriff auf das Hauptquartier des türkischen Fußballverbandes (TFF) in Riva aufs Schärfste und sprechen der gesamten Fußballgemeinschaft, insbesondere dem TFF, unser Beileid aus", schrieb etwa der Istanbuler Klub Galatasaray auf Twitter.