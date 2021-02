US-Golfstar Tiger Woods ist bei einem schweren Autounfall verletzt worden. Das Auto des Sportlers überschlägt sich in der Nähe von Los Angeles. Woods muss mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Er soll mehrere Beinverletzungen erlitten haben.

Tiger Woods wurde am Dienstagmorgen (Ortszeit) nach einem schweren Autounfall im LA County in der Nähe von Los Angeles ins Krankenhaus eingeliefert. Beamte musste ihn zuvor mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreien. Mark Steinberg, der Agent des Golfers, sagte gegenüber "Gold Digest", Woods habe mehrere Beinverletzungen erlitten und würde derzeit operiert. Ein weiteres Auto war nicht in den Unfall verwickelt.

"Um 7:12 Uhr kam es zu einem einzelnen Fahrzeugüberschlag", hieß es in einem offiziellen Statement des örtlichen Sheriffs. "Das Auto fuhr in Richtung Norden, als es abstürzte, und wurde schwer beschädigt." Der Beamte bestätigten auch die Identität Woods' als alleinigem Insassen des Fahrzeugs. Das Auto habe "schwere Schäden" erlitten, erklärte der Sheriff. Fernsehaufnahmen zeigten einen schwer beschädigten SUV mehrere Meter abseits der Straße.

Noch ist unklar, was den Unfall verursacht hat. Die Polizei ermittelt. Die US-Onlinezeitung "tmz" berichtet, dass eine Quelle der Sheriff-Abteilung des LA Countys nicht glaubt, dass Alkohol im Spiel war. Sie sagte allerdings nichts dazu, ob möglicherweise eine andere Substanz zu dem Unfall geführt haben könnte.

Woods ist einer der besten Golfer der Geschichte. Der 45-Jährige war zu einem alljährlichen Golf-Turnier in der Gegend um Los Angeles. Noch am Montag kursierten in den sozialen Medien Fotos des Golfers zusammen mit Ex-NBA-Star Dwyane Wade.