Für Tennisprofi Roger Federer ist bei den Australian Open schon im Achtelfinale Schluss. Der erst 20-jährige Grieche Stefanos Tsitsipas bezwingt den Titelverteidiger. Der Schweizer kann damit seine Rekordbilanz nicht ausbauen. Währenddessen marschiert Rafael Nadal weiter dominant durchs Turnier.

Der Titelverteidiger ist draußen: Roger Federer ist bei den Australian Open überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Der 37-jährige Schweizer verlor gegen den 17 Jahre jüngeren Griechen Stefanos Tsitsipas nach 3:45 Stunden 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7, 6:7 (5:7) und damit nach 17 Siegen in Serie wieder ein Match in Melbourne. 2017 und 2018 hatte Federer beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres triumphiert.

Damit kann der Schweizer seine Rekordbilanz von 20 Grand-Slam-Titeln erneut nicht ausbauen, nachdem er zuletzt im vorigen Jahr schon im Achtelfinale der US Open ausschied und davor im Viertelfinale von Wimbledon. Mit einem siebten Triumph in Australien wäre er alleiniger Rekordsieger des Turniers geworden. "Sehr frustrierend" sei das Aus, sagte Federer.

Nadal weiter ohne Satzverlust

Der Weltranglisten-15. Tsitsipas ist der erste Grieche überhaupt im Viertelfinale eines Majors. Im vergangenen Jahr hatte er bereits das Achtelfinale in Wimbledon erreicht und in Stockholm seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. "Ich bin der glücklichste Mensch der Welt", sagte er: "Roger ist eine Legende unseres Sports, ich habe so viel Respekt vor ihm." Federer lobte: "Respekt an ihn, er ist ruhig geblieben, das ist nicht einfach für einen jungen Spieler." Am Dienstag trifft Tsitsipas auf Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr. 22), der Vorjahresfinalist Marin Cilic (Kroatien/Nr. 6) 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, 4:6, 6:4 bezwang.

Federer hatte im zweiten Satz acht Breakbälle vergeben, Tsitsipas bestrafte den Grand-Slam-Rekordchampion im Tiebreak dafür. Im dritten Durchgang nutzte der Außenseiter seine dritte Chance bei Aufschlag Federer zum Satzgewinn. Federer nahm seinem Kontrahenten nicht einmal das Service ab und verlor nach den US Open zum zweiten Mal in Folge bei einem Grand Slam im Achtelfinale.

Der Weltranglistenzweite Rafael Nadal hat das Viertelfinale dagegen ohne Satzverlust erreicht. Der Spanier gewann gegen Tomas Berdych nach 2:01 Stunden 6:0, 6:1, 7:6 (7:4) und damit zum 20. Mal im 24. Duell mit dem Tschechen. In den ersten beiden Sätzen hatte Nadal seinem Gegner keine Chance gelassen, am Dienstag spielt er gegen Frances Tiafoe um den Einzug ins Halbfinale. Der US-Amerikaner schaffte in Melbourne an seinem 21. Geburtstag erstmals bei einem Grand Slam den Einzug in die Runde der besten Acht. Tiafoe setzte sich gegen den von Andre Agassi trainierten Bulgaren Grigor Dimitrow 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 7:5 durch.