Tragisches Unglück in London: Mehrere Minuten liegt Silver King während eines Wrestling-Kampfes leblos am Boden. Zur Hilfe kommt ihm niemand - sein Gegner und das Publikum gehen von einer Performance des Mexikaners aus. Dass er tot ist, merken sie erst spät.

Ein Wrestling-Kampf in London hat am Samstagabend eine tragische Wendung genommen. Der Wrestler César Barrón, besser bekannt als Silver King, ist während eines Matches bei der "Greatest Show of Lucha Libre" unerwartet ums Leben gekommen. Wie die britische "BBC" berichtet, brach der 51-jährige Mexikaner plötzlich bewusstlos zusammen.

Für das Publikum und seinen Gegner, Juventud Guerrera, sah sein Zusammenbruch wie eine Showeinlage aus. Guerrera kickte Silver King sogar noch gegen das Schlüsselbein, drehte ihn auf den Rücken und drückte ihn auf den Boden. Mit diesem Pinfall erklärte der Ringrichter Guerrera zum Sieger. Erst nach einigen Minuten bemerkten die Anwesenden, dass sich der Mexikaner nicht mehr bewegte.

Andere Wrestler und Sanitäter eilten auf die Bühne, während die Halle geräumt wurde. Für César Barrón kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Veranstalter konnten nur noch seinen Tod bestätigen. "Die medizinische Reaktion war langsam und besorgniserregend", schrieb ein Anwesender später auf Twitter. In mexikanischen Medien wird spekuliert, dass es sich um einen Herzinfarkt gehandelt haben könnte. Bestätigt ist die Meldung nicht.

"Für immer Brüder"

In den sozialen Netzwerken war die Trauer groß. Zahlreiche berühmte Kollegen verabschiedeten sich von dem Star-Wrestler. Mick Foley sei traurig, vom Ableben des legendären Luchadors Silva King hören zu müssen. Im Jahr 1995 habe er ihn oftmals in Japan arbeiten sehen und er sei fantastisch gewesen. Chris Jericho teilte mehrere Bilder von Barrón bei Instagram. "Ich hatte so viele großartige Matches mit ihm, als ich in den frühen 90er-Jahren für die CMLL gearbeitet habe", schrieb er zu dem Post. Viel wichtiger sei es aber gewesen, dass sein Kollege ihm immer das Gefühl vermittelt habe, dass er willkommen gewesen sei. Jericho sei ein Fremder gewesen, den viele andere nicht dabei haben wollten. Er und Silver King seien für immer Brüder.

César Barrón war der Sohn der Wrestlin-Legende Dr. Wagner und wurde in Mexiko als Star gefeiert. Er kämpfte für World Champion Wrestling (WCW), Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) und All Japan Pro Wrestling (AJPW). Nebenbei war er als Schauspieler aktiv. Im Jahr 2005 verkörperte er in dem Film "Nacho Libre" die Rolle des Bösewichts Ramses an der Seite von Comedian Jack Black.