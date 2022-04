Ein NHL-Spiel ohne Keith Yandle? Das hat es seit dem 26. März 2009 nicht gegeben. Seither stand der 35-Jährige immer auf dem Eis, wenn seine Mannschaften gefordert wurden. Damit ist er auf dem besten Weg zur magischen "1000" - doch nun wird er überraschend ausgebremst.

Nach 989 Einsätzen ohne Unterbrechung ist die Rekordserie von "Ironman" Keith Yandle in der NHL vorbei. Der Verteidiger wurde von den Philadelphia Flyers vor dem Spiel gegen die Toronto Maple Leafs (3:6) aus dem Kader gestrichen, erstmals seit dem 26. März 2009 war der Dauerbrenner nur Zuschauer. Zur magischen 1000 fehlten ganze elf Spiele. Yandle ist nicht verletzt, der Routinier war ein sogenannter "healthy scratch" (gesund und spielbereit auf der Tribüne). Die Entscheidung, auf den hochgeschätzten Veteran zu verzichten, sorgte für einiges Stirnrunzeln und Fassungslosikeit - die Flyers haben keine Chance mehr auf den Einzug in die Playoffs.

"Wir sind an einem Punkt in der Saison angelangt, an dem es als Mannschaft wichtig ist, einige junge Spieler zu gewinnen“, erklärte Flyers-Cheftrainer Mike Yeo seine Entscheidung vor dem Spiel. "Wir müssen die Zukunft und das, was auf uns zukommt, im Auge behalten. Wir müssen einigen neuen Jungs eine Chance geben.“

Ende Januar hatte der Profi durch seinen 964. Einsatz mit dem zuvor alleinigen Rekordhalter Doug Jarvis gleichgezogen. Yandle muss nun befürchten, seine Bestmarke noch 2022 zu verlieren: Stürmer Phil Kessel von den Arizona Coyotes steht bei 968 Spielen in Serie. In seiner Karriere hat Yandle 1099 Hauptrundenspiele absolviert, hinzu kommen 58 Play-off-Partien. Der 35-Jährige hat seit der Saison 2006/07 für die Arizona Coyotes, die New York Rangers, die Florida Panthers und die Flyers gespielt.

Nico Sturm hat seine Erfolgsserie mit Colorado Avalanche derweil fortgesetzt und dabei den ersten Scorerpunkt für sein neues Team erzielt. Mit dem 3:2-Heimerfolg gegen die Pittsburgh Penguins feierte das Team aus Denver den dritten Sieg in Folge und ist mit 104 Punkten weiter bestes Team der Liga. Der 26 Jahre alte Sturm bereitete das 2:1 durch Nicolas Aube-Kubel vor, damit steht er in der laufenden Saison bei neun Toren und neun Assists. Mitte März war der Angreifer von Minnesota Wild zur Avalanche gewechselt. Sollten die Vegas Golden Knights in der Nacht bei den Vancouver Canucks verlieren, hat Colorado als erstes Team sein Play-off-Ticket sicher.