Bei Lance Stroll läuft es derzeit gar nicht rund, sein Teamkamerad Fernando Alonso fährt ihm regelmäßig davon. Nun lässt der Formel-1-Fahrer von Aston Martin seinen Frust an einem Physiotherapeuten des Teams aus - er schubst ihn. Auch sein Interview in Katar ist bemerkenswert.

Formel-1-Fahrer Lance Stroll hat während der Qualifikation zum Großen Preis von Katar die Fassung verloren. Wie auf TV-Bildern zu sehen war, schubste er nach seinem frühzeitigen Aus bei der Zeitenjagd ein Teammitglied von Aston Martin in der Garage des Rennstalls. Nach übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich dabei um seinen Physiotherapeuten Henry Howe, der Stroll nach seiner misslungenen Fahrt offenbar beruhigen wollte. Das gelang ihm aber nicht - und Stroll stieß ihn unsanft von sich weg.

Teamchef Mike Krack hatte den Vorfall in der Garage gegenüber der "Bild"-Zeitung nicht kommentieren wollen: "Ich habe bisher noch nichts gesehen. Bevor ich mich dazu äußere, will ich mir selbst ein Bild von der Situation machen." Stroll war kurz zuvor im Qualifying zum vierten Mal in Folge in Q1 gescheitert. Er hatte sein Lenkrad weggeworfen, bevor er aus dem Wagen stieg.

Wie frustriert der 24 Jahre alte Kanadier war, wurde wenig auch später in einem Interview mit dem TV-Sender Sky deutlich. Drei Fragen beantwortete er äußerst schmallippig und gereizt mit insgesamt nur sieben Worten, dann ging er einfach weiter. Es ginge ihm "scheiße", sagte er. Er wisse nicht, was derzeit los sei und müsse einfach weiter fahren, sagte Stroll.

Der Rennfahrer ist der Sohn von Aston-Martin-Rennstallbesitzer Lawrence Stroll. Stroll Junior hat noch einen gültigen Vertrag für die kommende Saison, war in diesem Jahr aber chancenlos im teaminternen Duell mit Fernando Alonso. Während der erfahrene Spanier schon siebenmal einen Podestplatz holte, wurde Stroll lediglich einmal Vierter. In der Qualifikation in Katar belegte er Platz 17, Alonso glänzte als Vierter. Im Formel-1-Zirkus halten sich die Gerüchte, dass Strolls grundsätzliche Motivation leidet.