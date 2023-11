Trainingsabbruch in Las Vegas

Trainingsabbruch in Las Vegas Gefährliche Panne bremst Formel 1 nach 19 Minuten aus

In Las Vegas musste Carlos Sainz seinen Ferrari nach wenigen Minuten wieder abstellen.

Der Große Preis der USA in Las Vegas ist das Prestigeprojekt der Formel-1-Bosse. Doch das Rennwochenende in der Glücksspielmetropole beginnt mit einer peinlichen Panne: Die Strecke ist in diesem Zustand nicht Formel-1-tauglich.

Nach gerade einmal 19 Minuten ist das Auftakttraining der Formel 1 in Las Vegas abgebrochen worden. Die Einheit werde nicht wieder aufgenommen, teilten die Rennkommissare am Donnerstagabend um 20.49 Uhr (Ortszeit) mit. Carlos Sainz war nur rund acht Minuten nach dem Start der ersten Einheit auf dem weltberühmten Las Vegas Boulevard mit seinem Ferrari stehen geblieben, nachdem sein Auto dem Anschein nach über ein Hindernis gehüpft und erschüttert worden war.

Bei einer anschließenden Inspektion auf dem sogenannten Strip wurde dem Motorsport-Weltverband Fia zufolge festgestellt, dass der Betonrahmen um einen Kanaldeckel versagt hatte. Man müsse nun "alle anderen Schachtabdeckungen" überprüfen, was einige Zeit dauern werde, hieß es. Man müsse sich mit dem Veranstalter beraten und dann den Zeitplan entsprechend anpassen.

Nach dem unfreiwilligen Halt des Spaniers Sainz wurde die Rote Flagge geschwenkt, sein Wagen anschließend abgeschleppt. Am Alpine von Esteban Ocon musste wegen eines Schadens, der vermutlich ebenfalls durch einen Kanaldeckel verursacht wurde, das Chassis gewechselt werden.

Für die Formel 1 ist das ein unglücklicher sportlicher Start in der Glücksspielmetropole. Der Grand Prix in Las Vegas ist das Prestigeprojekt des Rechteinhabers Liberty Media, mit dem man auf dem US-Markt weiter wachsen will. Normalerweise dauert das Auftakttraining eine Stunde. Das zweite Training ist für Freitag (9 Uhr MEZ) angesetzt. Das vorletzte Saisonrennen ist für Sonntag (7 Uhr MEZ/Sky und im Liveticker auf ntv.de) angesetzt.