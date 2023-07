Beim Großen Preis von Großbritannien verzückt Lando Norris die britischen Formel-1-Fans. Der McLaren-Pilot fährt aufs Podium, Teamkollege Oscar Piastri landet ebenfalls weit vorne. Die Formkurve des Traditionsrennstalls zeigt steil nach oben. Das spürt auch Max Verstappen.

Max Verstappen wirkte ziemlich gelangweilt. Bei der obligatorischen Presserunde der Formel 1 im Anschluss an seinen achten Saisonsieg in Silverstone hatte der Weltmeister kaum etwas anderes zu tun als dem verbalen Geplänkel der hinter ihm auf Platz zwei und drei notierten Briten Lando Norris und Lewis Hamilton zu lauschen. "Was soll ich sagen, die beiden reden doch ununterbrochen", sagte der Weltmeister, und es klang allenfalls halb scherzhaft. Fast schon ein bisschen genervt bis ungeduldig.

Vielleicht wird sich Verstappen daran gewöhnen müssen, dass künftig viel über Lando Norris und McLaren geredet wird. Mit den Plätzen zwei und vier machten der 23-jährige Norris und sein ein Jahr jüngerer australischer Teamkollege Oscar Piastri ihren Arbeitgeber McLaren zum Team der Stunde in Silverstone. Speziell Norris dürfe "ab jetzt größer denken", titelte die "Daily Mail".

Natürlich werden erst die kommenden Rennen zeigen, was der Silberstreif in Silverstone tatsächlich wert ist. "Ich glaube schon, dass wir wieder richtig im Spiel sind", sagte Teamchef Zak Brown, "aber es ist meiner Meinung nach zu früh, um daraus einen Trend abzuleiten." Jede Rennstrecke im Kalender komme irgendeinem Team ganz besonders entgegen: "Deshalb lasst uns jetzt erstmal Budapest abwarten. Wir gehen kleine Schritte."

Norris und Piastri sollen sich duellieren

Der Chef stapelt also tief, dennoch kann alle gebotene Vorsicht nicht darüber hinwegtäuschen, dass McLaren zwei ganz heiße Eisen im Feuer hat. Lando Norris ist trotz seiner Jugend schon fast ein alter Hase. 2019 stieg er mit gerade mal 19 Jahren bei McLaren ein, seitdem bestritt er für den Traditionsrennstall 92 Rennen.

Ein Sieg fehlt ihm noch, aber glaubt man den Medien, dürfte es schon bald so weit sein. Norris habe echtes Superstar-Potenzial gezeigt, stellte der "Guardian" fest, der "Telegraph" behauptete gar, Silverstone sei "Augenzeuge einer Wachablösung" gewesen, und Frankreichs Sportbibel "L'Equipe" beschwor die "Versprechen des Lando Norris". Der fand sich selbst "ganz gut, ziemlich hartnäckig", bemerkte aber auch ganz richtig, dass "der Max endlos weit weg" ist.

Außer Norris, dessen Vater Adam zu den 500 reichsten Menschen in Großbritannien gehört, hat McLaren ein weiteres Ass im Cockpit. Oscar Piastri, 2020 und 2021 Meister der Formel 3 und Formel 2, gehört zu den besten Rookies der Formel-1-Geschichte. Mit zerzausten Haaren und geröteten Wangen mochte sich Piastri gar nicht so recht über sein großartiges Wochenende freuen. Diesen Lewis Hamilton, der sich während einer Safety-Car-Phase an ihm vorbeigeschoben hatte, den hätte er sich schon gerne noch gepackt.

Das teaminterne Duell der beiden Youngster könnte in Zukunft noch eine Menge Zündstoff freisetzen. "Er treibt mich ziemlich an", sagte Norris über Piastri: "Ich gebe zu, dass mich das oft nervt, aber letztlich macht es mich zu einem besseren Fahrer." Muss also schon bald eine Stallorder her? "Nein", sagt Teamchef Brown, "das sind junge Leute, die muss man fahren lassen." So lange, bis das Miteinander zum Gegeneinander wird.