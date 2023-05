Schlimmer Ausraster in Frankfurt

Schlimmer Ausraster in Frankfurt Aggressiver Vater droht, Jungschiri zu "köpfen"

Nach einem Jugend-Fußballspiel in Frankfurt kommt es zu einer schlimmen Szene: Ein Vater stürmt auf den Schiedsrichter zu und bedroht den Jugendlichen offenbar mit dem Tod. Die Polizei ermittelt.

Ein Jugendfußballspiel in Frankfurt endet mit einem erschreckenden Ausraster: Im Kreispokalfinale schlägt die C-Jugend des FC Germania Enkheim den FC Kalbach, mit dem Schlusspfiff bildet sich auf dem Platz eine Jubeltraube meist junger Fans. Doch wie auf einem Video zu sehen ist, das die Schiedsrichtervereinigung Frankfurt auf Instagram teilte, rennt - an den Feiernden vorbei - ein Mann brüllend auf den 15-jährigen Schiedsrichter zu und droht dem Jugendlichen offensichtlich.

Der Mann ist ein Vater eines Spielers der unterlegenen Mannschaft - und habe dem jungen Schiedsrichter gedroht, ihn zu "köpfen". "Ich köpfe dich. Ich ficke deine Mutter", habe der 48-Jährige gesagt, wie die "Bild"-Zeitung aus dem Spielbericht zitiert. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Schiedsrichter einige Meter vor dem Zorn des Vaters zurückweichen muss und dann die Schiedsrichter-Assistenten zur Hilfe eilen. "Auch aufgrund des mutigen Eingreifens der Schiedsrichter-Assistenten ist hier wohl Schlimmeres verhindert worden", heißt es im Bericht der Schiedsrichtervereinigung.

"Wir haben den Vater sofort vom Platz geholt und für unsere eigene Anlage Hausverbot und Betretungsverbot ausgesprochen", sagte Markus Reul, der stellvertretende Vorsitzende des FC Kalbach, der "Bild"-Zeitung. Es tue den Verantwortlichen "unendlich leid, dass dies ausgerechnet in unserem Verein passiert ist." Der Vater sei bisher nur selten dabei gewesen. "Keiner konnte ahnen, dass er so ausrastet." Ein Sprecher der Schiedsrichtervereinigung stellte das gegenüber "Bild" jedoch anders dar: "Der Mann ist stadtbekannt und tritt immer so hochaggressiv auf unseren Fußballplätzen auf." Der aggressive Vater habe das Schiedsrichterteam bereits ab der ersten Minute selbst nach unbedeutenden Entscheidungen übel beschimpft.

"Wir sind völlig sprachlos und fragen uns, wie kaputt ein erwachsener Mensch sein muss, um Jugendlichen mit dem Tode zu drohen", schreibt die Schiedsrichtervereinigung Frankfurt in ihrem Beitrag. Die Polizei Frankfurt hat die Ermittlungen nach dem Vorfall übernommen. Gegen den aggressiven Mann wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung gestellt, die Personalien des Mannes seien der Polizei bereits bekannt. Der Eklat nach dem Kreispokalfinale sei "nicht der erste Vorfall in den vergangenen Wochen" gewesen. Vor zwei Wochen sei ein Schiedsrichter in Frankfurt von einem C-Jugend-Spieler mit zwei Faustschlägen im Gesicht getroffen worden.