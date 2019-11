Neuer Gewaltausbruch im unterklassigen Fußball: Bei einem Verbandspokal-Spiel in Rheinland-Pfalz sieht ein Spieler erst Rot und geht dann auf den Linienrichter los. Das Spiel wird abgebrochen, der Vorfall ist per Twitter-Video gut dokumentiert.

Erneut ist ein Unparteiischer bei einem Fußballspiel angegriffen worden. Bei der Verbandspokalpartie TuS Rüssingen gegen Alemannia Waldalgesheim in Rheinland-Pfalz schlug ein Spieler der Heimmannschaft einem Linienrichter ins Gesicht. Daraufhin brach der Schiedsrichter das Spiel nach 38 Minuten ab, wie Waldalgesheims Trainer Aydin Ay am Mittwochabend bestätigte.

Der Rüssinger Spieler hatte vor der Eskalation wegen eines Revanchefouls die Rote Karte gesehen, danach rastete er aus, wie ein auf Twitter kursierendes Video zeigt. Nach einer Rudelbildung ging der Spieler auf den Linienrichter los und verpasste ihm einen Fausthieb ins Gesicht. Mitspieler hatten vergeblich versucht, den Gewalttäter zurück zu halten – aber vergeblich. Rüssingen spielte bereits wegen einer gelb-roten Karte in Unterzahl, führte aber in dem Halbfinale mit 1:0.

Waldalgesheims Trainer Ay forderte, der Verband müsse seiner Mannschaft am Grünen Tisch den Sieg und damit den Finaleinzug zusprechen. "Wir sind der sportlichen Möglichkeit beraubt worden, ins Finale einzuziehen", sagte Ay. Er verwies darauf, dass sein Team noch etwa 60 Minuten Zeit gehabt habe, um das Spiel gegen acht gegnerische Feldspieler zu drehen. Es spricht wenig dagegen, dass das Verbandsgericht den Wünschen des Waldalgesheimer Trainers in seinem Urteil entsprechen wird. In § 18 Nr. 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB, der die Strafen bei Spielabbrüchen regelt, heißt es in Satz 2: "Trifft eine Mannschaft oder ihren Verein oder beiden ein Verschulden an dem Spielabbruch, ist das Spiel dem oder den Schuldigen mit 0:2-Toren für verloren, dem Unschuldigen mit 2:0-Toren für gewonnen zu werten."

Ays Rüssinger Kollege Akgün Yalcin hatte derweil eine eigenwillige Art, den Gewaltausbruch einzuordnen. Wie "Die Rheinpfalz" berichtet verurteilte Yalcin zwar die Aktion seines Spielers, gab aber auch dem Schiedsrichter eine Mitschuld. "Die Karten waren überzogen." Rüssingen hatte in der Sommerpause regional für Aufsehen gesorgt, weil der Verein in Sao Paolo ein Spielercasting abgehalten hatte, um neue Spieler für seine Verbandsligamannschaft zu rekrutieren.

"Müssen uns nicht wundern ..."

Verbale und körperliche Übergriffe gegen Unparteiische hatten zuletzt den Amateurfußball bewegt. In Berlin und Köln streikten zuletzt die Schiedsrichter, zudem sorgte der Fall eines bewusstlos geschlagenen Referees in Südhessen bundesweit für Schlagzeilen.

Der ehemalige Fifa-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hatte zuletzt die Akteure in den Profiligen für die hohe Anzahl an Angriffen auf Schiedsrichter in den unteren Klassen mitverantwortlich gemacht. "Bei diesen Vorbildern müssen wir uns nicht wundern, dass im Amateurfußball Woche für Woche Schiedsrichter beleidigt, bedroht und verprügelt werden", klagte Kinhöfer in der vergangenen Woche. Gunter A. Pilz, Fanforscher und Vorsitzender des Netzwerkes "Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde" sprang dem 213-fachen Bundesliga-Schiedsrichter bei: "Wer das Verhalten der Trainer und Spieler teilweise mitkriegt, denkt sich, es gehört zum guten Ton, dass man die Schiedsrichter grenzenlos anpöbeln kann. Das wirkt sich natürlich aus", sagte der Wissenschaftler bei einer Fachkonferenz in Frankfurt.