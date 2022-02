Am Wochenende kommt es im rheinland-pfälzischen Amateurfußball zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein Spieler des SC Idar-Oberstein wird bewusstlos und droht, auf dem Platz zu ersticken. Sein Trainer wird zum Lebensretter dank einer schnellen Reaktion und eines besonderen Werkzeugs.

Nur wenige Sekunden dauerte am vergangenen Wochenende das Testspiel zwischen den beiden Verbandsligisten Hassia Bingen und dem SC Idar-Oberstein, dann war es schon wieder vorbei. Zu Ende gegangen mit einer Beinahe-Tragödie, die glimpflich endete und zu einer Heldengeschichte wurde. Ein Hassia-Akteur und Idar-Obersteins Luca Redschlag waren im Zweikampf mit den Köpfen zusammengeprallt. Redschlag ging sofort zu Boden und regte sich nicht mehr, wie unter anderem der SWR und die "Rhein-Zeitung" berichteten.

Idar-Obersteins Trainer Andy Baumgartner, der noch nicht einmal Platz genommen hatte, erzählte der "Rhein-Zeitung", dass er schon während Redschlags Fall gewusst habe, dass etwas passiert war - und rannte sofort los zu seinem Spieler. Redschlag hatte seine Zunge verschluckt, der bewusstlose Spieler drohte auf dem Platz zu ersticken. Baumgartner, bei der Bundeswehr in Erster Hilfe ausgebildet, konnte die Zunge mit bloßen Händen zunächst nicht wieder aus dem Rachen hervorziehen. Im eilends herbeigeschafften Medizinkoffer fand sich unter all dem medizinischen Material zwar keine Zange, aber ein Schraubstollenschlüssel, mit dem normalerweise die Stollen unter den Schuhen der Spieler festgezogen werden.

Er habe das rettende Werkzeug wie einen Schuhlöffel einsetzen können, erzählte der Trainer, der Redschlags Zunge im Verbund mit einem Mitspieler und eines weiteren Helfers in die richtige Position hebeln konnte. Wenig später konnte der bewusstlose Spieler ins Krankenhaus gebracht werden, von wo schnell die erlösende Nachricht kam: Platzwunde, Gehirnerschütterung, Kopfschmerzen. Nicht mehr. "Ich bin einfach nur glücklich, Luca in den nächsten Tagen in den Arm nehmen zu können und darüber zu lächeln", sagte Lebensretter Baumgartner.

Am Freitag steht für den SC Idar-Oberstein das nächste Testspiel an, beim FSV Tarforst. Luca Redschlag wird dann wohl noch fehlen. So wie er ihn kenne, sei der wahrscheinlich enttäuscht, dass er am Dienstag nicht schon wieder auf dem Platz stehen könne, hatte Baumgartner am Wochenende der "Rhein-Zeitung" verraten. Seinen Rechtsverteidiger habe er bereits seit dessen sechstem Lebensjahr unter seinen Fittichen, sagte der 38-Jährige. Dank des richtigen Griffs im dramatischen Moment ist der gemeinsame Weg noch nicht vorbei. "Für mich zählt am Ende des Tages, dass alle Spieler gesund wieder heimkommen", sagte Baumgartner noch.