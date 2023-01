Im Sommer 2022 macht Borussia Dortmund den Stürmer Sebastien Haller zum Rekordtransfer. Doch bevor der Ivorer zum ersten Mal auf dem Platz steht, erhält er die Schockdiagnose Hodenkrebs. Jetzt ist er zurück und deutet in einem Testspiel gegen Basel an, was er dem BVB geben kann.

Ein Hattrick, der Hoffnung macht: Sebastien Haller hat im zweiten Einsatz nach seiner Schock-Diagnose Hodenkrebs gleich die ersten Treffer für Borussia Dortmund erzielt. Beim 6:0 (3:0)-Testspielsieg des Fußball-Bundesligisten gegen den FC Basel im spanischen Marbella erzielte der Stürmer innerhalb von 7:32 Minuten drei Tore für den BVB. "Es ist das bestmögliche Gefühl", sagte der Nationalspieler der Elfenbeinküste nach seinem starken Auftritt: "Zurückzukommen, Tore zu schießen, der Mannschaft zu helfen und zu spüren, wie sich der Körper von Tag zu Tag immer besser anfühlt. Ich hoffe, dass ich dem Team weiter helfen kann."

In der 81. Minute traf Haller, der drei Tage zuvor beim 5:1-Erfolg gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf sein Comeback gefeiert hatte, per Foulelfmeter erstmals im Trikot der Dortmunder. Mit seinen weiteren Toren (86., 88.) stellte der Franzose den 6:0-Endstand her. BVB-Trainer Edin Terzić sah den Elfmeter zum 4:0 als Ausgangspunkt der starken Leistung von Haller. "Man hat gesehen, wie gut es ihm getan hat. Das führt dann häufig dazu, dass sich die Dinge leichter auf dem Platz anfühlen. Die Qualität, die er im gegnerischen Strafraum hat, hat man gesehen."

Besonders hob Terzić im Anschluss noch den dritten Treffer Hallers vor. "Wir haben uns vorgenommen, an den Standards zu feilen. Wir haben da einen richtig guten Block gestellt, dass Sebastien sehr frei war für den Kontakt. Der Kontakt war dann außergewöhnlich", sagte er. In der Partie, die über 4 × 30 Spielminuten ausgetragen wurde, hatten zuvor Marco Reus (39.), Donyell Malen (49.) und Jude Bellingham (54., Foulelfmeter) die Weichen auf einen BVB-Sieg gestellt.

Für Haller und Co. geht es am Sonntag der kommenden Woche wieder in der Bundesliga weiter. Zum Auftakt nach der Winterpause treffen die Dortmunder im Heimspiel auf den FC Augsburg (15.30 Uhr/DAZN). In der Tabelle steht der BVB mit 25 Punkten nur auf dem sechsten Platz. Nach dem Spiel gegen Augsburg stehen mit den Trips nach Mainz und Leverkusen zwei schwere Auswärtsspiele auf dem Programm.