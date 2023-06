Es sollte diesmal ein Tier mit Hose werden, so viel war vorab schon klar, nun ist das Maskottchen für die Heim-EM enthüllt: Es ist ein Bär, angelehnt an den weltberühmten Teddybären. Nur der Name bleibt offen - der liegt in den Händen der Fans.

Der europäische Fußballverband UEFA hat das Maskottchen für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland enthüllt. Auf der Webseite präsentierte der Verband den Bären mit Hose, der den Pokal hält und schwarz-rot-goldene Schuhe trägt. Das Maskottchen sei eine Hommage an den Teddybären, "der seinen Ursprung in Deutschland im frühen 20. Jahrhundert haben soll". Es folgt damit auf Berni, dem Hasen für die EM 1988 in der BRD.

Noch offen ist der Name des Bären. Die UEFA überlasst den Fußball-Fans und vor allem Kindern die Entscheidung, wie das Tier heißen soll. Zur Auswahl stehen vier Namen. "Albärt", bei dem es sich um einen kleinen Bären mit großen Ideen handele. Er ist laut UEFA der perfekte Begleiter für jeden Fußball-Fan. Weiter steht auch "Bärnardo" zur Auswahl, einem deutschen Bären, der für die weltweite Bühne wie gemacht sei. "Bärnardo ist bereit für den Spieltag." Zudem ist "Bärnheart" ein möglicher Name, der eifrig und bereit sei, die weltweite Fußballgemeinschaft im Herzen Europas zu vereinen. Und zuletzt steht "Herzi von Bär" zur Auswahl: "Ein kleiner Bär, der mit ganzem Herzen bei der Sache ist und für die Liebe zum Spiel lebt." Der Name soll dann in zwei Wochen feststehen, auf der Seite des Fußballverbands kann abgestimmt werden.

Der Bär ohne Namen hat am Nachmittag (14 Uhr) seinen ersten Auftritt in einer Gelsenkirchener Gesamtschule. Dort wird es an der Seite von Turnier-Direktor Philipp Lahm und DFB-Vize-Präsidentin Célia Šašić offiziell präsentiert, später ist es auch beim Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Kolumbien zugegen (20.45 Uhr/RTL und im ntv.de-Liveticker). Zuvor war durch einen Medienbericht bekannt geworden, dass es sich bei dem Maskottchen um einen Bären mit Hose handeln solle. Der Zusatz war wichtig, denn: Bei der Heim-Weltmeisterschaft 2006 hatte das damalige Maskottchen "Goleo" für Spott gesorgt, da der plüschige Löwe keine Hose trug.

Das Vorgängermaskottchen "Berni" von der EM 1988 war ein Hase. (Foto: picture alliance / baumann)

Der UEFA zufolge soll der Bär mit Hose Kinder dazu inspirieren, sich mehr zu bewegen und Teil der #MakeMoves-Kampagne (in Deutschland: #BewegtEuch) sein. Dafür soll er im kommenden Jahr vor Beginn der Europameisterschaft durch Schulen in Europa touren. Die Schülerinnen und Schüler sollen dabei ihre eigenen Fußballtricks kreieren können, die sich dann mittels Motion-Capture-Technologie in Maskottchen-Animationen für das Turnier umwandeln lassen sollen.

"Als Vater weiß ich, wie wichtig es ist, die Vorstellungskraft von Kindern zu fördern. Wir hoffen, dass wir mit unserem Maskottchen einen lustigen und liebenswerten Charakter geschaffen haben, der Kindern Spaß am Fußballspielen vermittelt", sagte Turnier-Direktor Lahm. Die EM startet am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel in der Münchner Arena. Das Finale findet dann am 14. Juli 2024 im Olympiastadion in Berlin statt.