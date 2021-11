Im Oktober bricht Sergio Agüero bei einem Spiel des FC Barcelona zusammen, der Stürmer greift sich ans Herz und ringt nach Luft.. Bei Agüero werden Herzrhythmusstörungen festgestellt. Die bedeuten nun offenbar das vorzeitige Karriereende.

Stürmerstar Sergio "Kun" Agüero vom FC Barcelona wird nach Medienberichten wegen seiner Herzprobleme seine Karriere als Profifußballer beenden. Der 33 Jahre alte Argentinier werde diese Entscheidung kommende Woche offiziell bekanntgeben, teilte der gewöhnlich gut informierte spanische Journalist Gerard Romero mit, der in Katalonien vor allem zu Barça sehr gute Kontakte hat. Vorige Woche hatten spanische Medien berichtet, die bei Agüero festgestellten Herzrhythmusstörungen seien mit Profifußball unvereinbar, hieß es.

Agüero hatte auf diese Berichte auf Twitter reagiert, ohne aber die Informationen zu bestätigen oder zu dementieren: "Angesichts der Gerüchte möchte ich Euch mitteilen, dass ich die Anweisungen der Club-Ärzte befolge, Tests und Behandlungen durchführe und innerhalb von 90 Tagen sehen werde, wie es mit mir weitergeht. Immer positiv." Romeros Ankündigung kommentierte der Profi vorerst nicht.

Agüero war Ende Oktober in der 40. Minute des Erstligaspiels des FC Barcelona im heimischen Camp Nou gegen Deportivo Alavés plötzlich zusammengebrochen. Er fasste sich an die Brust und rang nach Luft. Bisher hatte es geheißen, er werde wegen der nötigen Therapie mindestens drei Monate ausfallen.

Agüero ist ein enger Messi-Freund

Nach zehn erfolgreichen Jahren bei Manchester City war der Profi erst im Sommer nach Barcelona gewechselt. Bei den Fans von Man City "war er ein Idol: In 275 Pflichtspielen traf er 184 Mal. Der Stürmer, der zu Beginn seiner Karriere in Buenos Aires für Independiente und anschließend in Spanien für Atlético Madrid kickte, bestritt auch 101 Länderspiele für Argentinien und erzielte dabei 42 Tore.

Agüero ist einer der engsten Freunde von Barça-Idol Lionel Messi. Mit dem erfolgreichen Transfer des Argentiniers hatten viele Fans und Fachleute die Hoffnung auf einen Verbleib Messis beim FC Barcelona geknüpft. Ein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Messis und Agüeros hatte den Transfer so beschrieben: "Agüero nach Barcelona zu bringen, könnte dafür sorgen, dass Messi bleibt", sagte Pablo Zabaleta, der in der Albiceleste 58-mal gemeinsam mit Messi auf dem Platz stand, der spanischen Sportzeitschrift "Sport". "Vor ein paar Wochen hieß es nämlich, dass Messi wegen Agüero zu Manchester City gehen könnte." Am Ende kam alles ganz anders: Agüero kam, Messi musste trotzdem gehen, weil der FC Barcelona ihn sich schlicht nicht mehr leisten konnte.

Laut Medien schaut sich der Klub von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen bereits nach einem Ersatz für Agüero um, der in der Winter-Transferperiode kommen solle. Gehandelt werde unter anderen der Name des spanischen Nationalspielers Dani Olmo von RB Leipzig.