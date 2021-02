Borussia Dortmund zieht ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Damit siegt der Favorit über den Fußball-Zweitligisten. Doch Paderborn-Coach Baumgart zürnt über die knappe Entscheidung. Eine angebliche winzige Berührung bringt sein Team um Millionen.

Steffen Baumgart war kaum noch zu beruhigen. Die Bewertung des Siegtores von Borussia Dortmund gegen seinen SC Paderborn machte den Trainer zornig, fassungslos, stinksauer. "Der Schiedsrichter hatte die Wahrnehmung, dass unser Spieler den Ball spielt. Ich sehe da keine Veränderung des Balles, das ist eine absolute Frechheit", schimpfte Baumgart nach dem Pokal-Achtelfinale am ARD-Mikrofon.

Dieses 2:3 nach Verlängerung beim BVB "so abzugeben, daraus eine Berührung des Balles zu machen, ist frech. Langsam wird's lächerlich. Nicht rauszugehen, um sich das anzugucken, das ärgert mich. Da machen wir uns zum Affen", sagte Baumgart in Richtung von Referee Tobias Stieler.

Erling Haaland (95.) hatte vor seinem Tor wohl im Abseits gestanden, der mehr als fünf Minuten lange Videobeweis drehte sich aber um die Frage, ob ein SCP-Profi den Ball noch berührte. Stieler gab den Treffer letztlich auf Anraten des Video-Assistenten. Er selbst schaute sich die Szene nicht noch einmal auf dem Monitor im Stadion an. Das erzürnte Baumgart heftig: "Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und nicht den Kleinen wieder in den Arsch zu treten", sagte er. "Wir haben die Bilder, das kann er sich 20 Mal angucken. Daraus eine Berührung des Balles zu machen, finde ich frech. Er ist nicht dran", urteilte Baumgart zugunsten seines Teams.

Er empfand Stielers Reaktion, die Szene nicht zu begutachten, als unfair: "Wir stehen da und frieren uns sieben Minuten lang den Arsch ab. Das geht für uns um zwei Millionen! Ich bin keine Aktiengesellschaft, wir kämpfen um jede müde Mark." Seine Wutrede hatte er Stieler unmittelbar nach dem Abpfiff angekündigt. Nun, sagte er, sei er "gespannt, ob ich einen Brief vom DFB bekomme".

Aufgrund des gegebenen Tors zieht der BVB in das Pokal-Viertelfinale ein. Am Sonntag entscheidet die Auslosung (ab 18.30 Uhr in der ARD), wer der Gegner des viermaligen Pokalsiegers sein wird.