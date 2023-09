Bernd Trautmann wurde unter anderem zum "Officer of the British Empire".

Berühmt wird Bernd Trautmann, der als Kriegsgefangener nach England kam und dort später Fußballprofi wurde, durch eine schwere Verletzung in der Schlussphase des englischen Pokalfinales 1956. Er gilt als einer der besten Torhüter aller Zeiten und bekommt nun posthum eine besondere Ehre.

Anlässlich seines 100. Geburtstages wird die Torwart-Legende Bert Trautmann mit einer Briefmarke geehrt. Das Postwertzeichen im Wert von 1,95 Euro wird vom 5. Oktober verkauft. Der Schlussmann gilt als einer der besten Torhüter der Fußball-Geschichte. Der am 22. Oktober 1923 in Bremen geborene Fußballer wurde vor allem durch seine Zeit bei Manchester City bekannt. Er war als Kriegsgefangener nach England gekommen und entschied nach seiner Freilassung, in England zu bleiben. Von 1949 bis 1964 stand er im Tor der Citizens.

Als der Verein ihn unter Vertrag genommen hatte, gingen Zehntausende wütend auf die Straße, um gegen den ungeliebten Deutschen zu protestieren. Ausgerechnet der damalige Rabbiner von Manchester ergriff Partei für den von vielen als "Traut, the Kraut" beschimpften Deutschen.

Zur Legende wurde Trautmann, als er sich im Finale des FA Cups 1956 gegen Birmingham City (3:1) bei einem Zusammenprall schwer verletzte. Er spielte weiter und sicherte so den Sieg seines Teams. Nach der Partie wurde ein Genickbruch bei ihm festgestellt. Im selben Jahr wurde er zu Englands Fußballer des Jahres gewählt. Für die deutsche Nationalmannschaft spielte er nie. Nach seiner aktiven Laufbahn wurde Trautmann Trainer.

Er erhielt zahlreiche Ehrungen. Unter anderem wurde ihm 1997 das Bundesverdienstkreuz, 2004 ernannte Queen Elizabeth II. ihn zum "Officer of the British Empire" und würdigte seine Verdienste um die Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien. Trautmann starb 2013 im Alter von 89 Jahren an einem Herzinfarkt in seiner spanischen Wahlheimat.