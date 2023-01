Der Streamingdienst DAZN trauert um einen jungen Kollegen: Christian Scherpe, erst seit Dezember für die Sportplattform im Einsatz, ist im Alter von gerade einmal 24 Jahren gestorben. Die Todesursache ist noch unklar.

Der junge und aufstrebende Sport-Kommentator Christian Scherpe ist tot. Er arbeitete seit Ende Dezember für den Streamingdienst DAZN. Der hatte die Todesnachricht des 24-Jährigen bereits am Donnerstag über seine Social-Media-Kanäle geteilt. Verbreitet worden war die Nachricht ursprünglich von Scherpes Heimatverein FC Adler Meindorf. Die Ursache für seinen plötzlichen Tod ist unklar.

Der Klub nahm mit emotionalen Worten Abschied von einem Ex-Fußballer. "Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Scherpe im Alter von nur 24 Jahren erfahren", schrieb der Klub. "Christian trat im Alter von vier Jahren dem FC Adler bei, durchlief alle Jugendmannschaften und war in den letzten Jahren ein wichtiges Mitglied unserer Seniorenmannschaften. Christian, wir werden dein Andenken stets in Ehren halten. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen und Freunden, denen unser tiefstes Mitgefühl gilt."

Scherpe hatte sich im vergangenen Jahr bei einem Nachwuchscasting von DAZN gegen 5000 Mitbewerber durchgesetzt. Bei der Plattform sollte er künftig Fußballspiele kommentieren. Sein Debüt feierte er Ende Dezember bei der Partie Real Betis gegen Athletic Bilbao.

Anfang Januar schrieb er bei Twitter über seine neue Aufgabe: "Immer noch ein wenig surreal, wenn ich daran denke, dass ich vergangene Woche mein Debüt am Mikro für DAZN geben durfte. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an jeden, der mich seit meinen Anfängen vor über vier Jahren unterstützt hat!"