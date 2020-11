Der von RB Leipzig an Fulham ausgeliehene Ademola Lookman sorgt unfreiwillig für Schlagzeilen. Der Offensivspieler vergibt bei der Niederlage gegen West Ham United in der achten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter so kläglich, dass er sogar seinen Trainer gegen sich aufbringt.

Vier Punkte hat Aufsteiger FC Fulham in dieser Spielzeit in der Premier League bereits gesammelt. Ein weiterer Zähler war am späten Samstagabend möglich, sehr gut sogar. Denn der FC Fulham durfte beim Spiel gegen West Ham United in der achten Minute der Nachspielzeit aus elf Metern antreten. Stürmer Ademola Lookman, der derzeit von RB Leipzig an die "Cottagers" ausgeliehen ist, legte sich den Ball zurecht. Doch was der 23-Jährige dann probiert, verkommt zu einer der größten Peinlichkeiten in der Historie (sehr) schlecht geschossener Strafstöße.

Lookman läuft mit wenigen Schritten schnell und beherzt an, er setzt den Fuß unter den Ball und will ihn in legendärer Panenka-Manier mittig ins Tor lupfen. Lookman trifft das Spielgerät allerdings so kläglich, dass Torwart Łukasz Fabiański, eigentlich bereits in die rechte Ecke (aus seiner Sicht) unterwegs, sein Sprung erst abbrechen und den Ball dann mit einer Hand locker wegpflücken kann. Er lässt ihn noch mal lässig ticken, ehe er ihn schließlich aufnimmt und sich erst einmal von seinen Teamkollegen feiern lässt. Einen 1:0-Erfolg, den der tschechische Mittelfeldspieler Tomáš Souček gar erst in 90. Minute mit seinem Tor eingeleitet hatte, kann man schon mal so festhalten.

Lookman entschuldigt sich

Doch so groß der Jubel bei der "Hammers" war, so tief saß der Frust bei Fulham. Deren Trainer Scott Parker war außer sich vor Wut: "So darfst du keinen Elfmeter verschießen. Wenn er es so probiert, muss er drin sein. Ich bin wütend." Der Spieler selbst, der für seinen Versuch das Maximum an Spott ertragen musste, entschuldigte sich am Tag danach für seinen Aussetzer. Bei Instagram schrieb er: "Für meinen Fehler gestern übernehme ich die volle Verantwortung. Meinen Mitspielern, Trainern und den Fans verspreche ich, dass ich den nächsten reinmachen werde. Ich werde mich von einem Fehler nicht abhalten lassen."

Lookman ist bis zum Saisonende an Fulham ausgeliehen. Nachdem der 23-Jährige in Leipzig nicht wie erhofft zum Zug kam, ist er bei Fulham gesetzt. Gleich bei seinem zweiten Einsatz hatte Lookman bei Sheffield United sein erstes Tor erzielt. Für den Bundeslisten aus Sachsen hat der 23-Jährige bereits 24 Spiele absolviert, dabei fünf Treffer erzielt und vier weitere vorbereitet.