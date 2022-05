Sergio Araujo sorgt für den Schock-Moment beim Sieg des FC Barcelona gegen Celta Vigo. Der Mittelfeldspieler bricht nach einem Zusammenprall mit einem eigenen Teamkollegen auf dem Feld zusammen. Ein Krankenwagen muss ihn vom Feld ins Krankenhaus fahren. Nun gibt es Entwarnung.

Der FC Barcelona hat nach dem schockierenden Zusammenprall von Mittelfeldspieler Sergio Araujo Entwarnung gegeben. Der 23-Jährige sei wieder bei Bewusstsein, er habe aber eine Gehirnerschütterung erlitten, teilte sein Klub nach dem 3:1-Sieg der Katalanen gegen Celta Vigo mit. Nun stünden weitere medizinische Untersuchungen an, wie lange Araujo ausfällt, ist noch unklar.

Vor fast 56.000 Zuschauern war Araujo in der 60. Minute mit seinem Mitspieler Gavi bei einem Kopfball zusammengeprallt. Der Uruguayer stolperte noch ein paar Schritte und brach dann plötzlich zusammen. Er regte sich zwischenzeitlich kaum, seine Mitspieler brachten ihn in die stabile Seitenlage und riefen sofort hektisch nach den Medizinern, die ihn minutenlang behandelten. Ein Krankenwagen fuhr auf das Spielfeld. Araujo war zeitweise bewusstlos und wurde mit der Ambulanz aus dem Stadion in ein Krankenhaus gefahren. Barça-Coach Xavi sagte nach dem Spiel, dass Araujo die Nacht auf jeden Fall im Krankenhaus verbringen werde.

Das Spiel war insgesamt rund acht Minuten unterbrochen. "Der Fall Araujo war für uns etwas beängstigend. Es ist normal, wenn so etwas passiert", sagte Pierre-Emerick Aubameyang gegenüber "Mundo Deportivo". "Am Ende kam er ins Krankenhaus und der Verein sagte, er habe eine Gehirnerschütterung. Ich hoffe, es geht ihm gut", so der frühere Dortmunder Stürmer.

Der Gabuner war es, der seinem Team zuvor den zweiten Tabellenplatz in der spanischen Fußball-Meisterschaft gefestigt hatte. Mithilfe seines Doppelpacks vor dem Araujo-Schock in der 41. und 48. Minute bleibt Barcelona hinter dem Erzrivalen Real Madrid in der Tabelle von LaLiga. Den dritten Treffer erzielte zuvor Memphis Depay (30.), Iago Aspas verkürzte für Vigo noch auf 1:3 (50.).