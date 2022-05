Der FC Barcelona steht kurz davor, eine sehr schwierige und anfänglich auch fürchterliche Saison mit einem Erfolg zu beenden. Pierre-Emerick Aubameyang stellt beim Sieg gegen Celta Vigo die Zeichen auf Vizemeisterschaft. Allerdings überwiegt die Sorge um den am Kopf verletzten Ronald Araujo.

Dank seines Doppelpackers Pierre-Emerick Aubameyang hat der FC Barcelona den zweiten Tabellenplatz in der spanischen Fußball-Meisterschaft hinter dem Erzrivalen Real Madrid gefestigt. Der frühere Dortmunder traf in LaLiga am 36. Spieltag beim 3:1 (2:0) gegen Celta Vigo kurz vor (41.) und kurz nach der Pause (48.). Er steht seit seinen Winterwechsel vom FC Arsenal mittlerweile bei elf Treffern in der Liga.

Den dritten Treffer für Barça markierte Memphis Depay (30.). Die Katalanen, die eine schwierige Saison hinter sich haben, haben nun sieben Punkte Vorsprung vor dem FC Sevilla, der allerdings noch drei Spiele austragen muss. Die Katalanen hatten bereits am vergangenen Wochenende durch einen Sieg bei Betis Sevilla (2:1) die erneute Teilnahme an der Champions League perfekt gemacht. Madrid war Anfang des Monats zum 35. Mal Meister geworden.

Vigo spielte nach der Roten Karte für Jeison Murillo (58.) gut 30 Minuten in Unterzahl. Zuvor hatte Iago Aspas für den Tabellenelften auf 1:3 verkürzt (50.). Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen kehrte nach einer Erkrankung zurück und spielte bei den Gastgebern durch. Barcelonas Innenverteidiger Ronald Araujo musste nach einem Kopf-an-Kopf-Zusammenprall mit einem Krankenwagen vom Spielfeld gebracht werden. Unmittelbar nach der Kollision war Araujo zusammengebrochen und musste lange behandelt werden. Nach Klubangaben erlitt der Profi eine Gehirnerschütterung und soll im Krankenhaus eingehend untersucht werden.

Wie angespannt die wirtschaftliche Lage des FC Barcelona trotz des glücklichen Ausgangs der Saison bleibt, wurde am Dienstagnachmittag bekannt. In der Corona-Saison 2020/21 haben die spanischen Fußball-Klubs in LaLiga Verluste von 892 Millionen Euro eingefahren. Mehr als die Hälfte des Minus ging auf das Konto des FC Barcelona. Vor allem wegen der Geisterspiele sank der Umsatz um 24,1 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Es ist der erste Verlust seit 2012. "Die hohe finanzielle Solvenz und das Verantwortungsbewusstsein der meisten Klubs hat dem spanischen Fußball geholfen, diese Krise zu überstehen", teilte die Liga mit: "Eine starke Erholung wird in der Saison 2021/22 erwartet, ehe 2023/24 wieder die vollständige Normalität erreicht werden sollte."