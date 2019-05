Vor 22 Jahren gewinnt er mit dem FC Schalke 04 den Uefa-Cup, nun soll "Eurofighter" David Wagner den schwächelnden Bundesligisten als Trainer zurück zum sportlichen Erfolg führen. Sportvorstand Jochen Schneider überzeugt vor allem die fußballerische Idee des Neuen.

David Wagner übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim FC Schalke 04. Der 47 Jahre alte Deutsch-Amerikaner, der zuletzt Huddersfield Town in der englischen Premier League trainiert hatte, tritt damit die Nachfolge von Interimscoach Huub Stevens an. Schalke hatte im Abstiegskampf der Bundesliga nach der Trennung von Domenico Tedesco seinen Jahrhunderttrainer Stevens zurückgeholt, der 1997 auch Wagner betreute. Stevens kehrt nun wie vereinbart auf seinen Posten als Aufsichtsrat des Fußball-Klubs zurück, den er zuletzt hatte ruhen lassen.

Wagner erhält bei den Königsblauen einen Vertrag bis 2022. "Wir freuen uns, mit David Wagner einen Trainer für uns gewonnen zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt", sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Wagner gestalte Fußball so, "dass die Mannschaft das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt, laufintensiv, mit möglichst viel Tempo", lobte Schneider. Das Trainerteam für seine Rückkehr in die Bundesliga soll Wagner in den kommenden Wochen festlegen.

"Aktuelle Situation zum Positiven ändern"

Der Stürmer Wagner gehörte 1997 als Reservist zum legendären Team der Schalker "Eurofighter", die damals sensationell den Uefa-Cup gewannen. "Erneut in diese Welt einzutauchen und mitzuhelfen, die aktuelle Situation wieder zum Positiven zu verändern: Das ist die größte Motivation für mich, wieder in die Bundesliga zurückzukehren", sagte Wagner. 36 Mal hatte er zwischen 1995 und 1997 das königsblaue Trikot getragen. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 2005 arbeitete Wagner als Jugendtrainer bei 1899 Hoffenheim, ehe er von 2011 bis 2015 die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund coachte. Ende 2015 ging er nach England zu Huddersfield und führte den Verein 2017 sensationell in die Premier League. Anfang 2019 trat er zurück, als der Klub auf dem letzten Tabellenplatz lag.

Weiterhin offen bleibt derweil der Posten des Sportdirektors. Wie der "Kicker" bereits am Montag berichtet hatte, seien die Gespräche mit Schalkes Topkandidaten Markus Krösche aus finanziellen Gründen abgebrochen worden. Der 38-jährige Manager des SC Paderborn hätte rund vier Millionen Euro Ablöse gekostet. Ein Ersatzkandidat für Krösche wurde noch nicht benannt.