Haben sich die Verantwortlichen des FC Bayern endlich entschlossen, ihren Trainer Hansi Flick endlich mit einem verlängerten Engagement für die guten Ergebnisse in Bundesliga und Champions League zu belohnen? Die Homepage des Bundesligisten sagt: Ja.

Ein Eintrag auf der Homepage des FC Bayern München hat für allgemeine Verwirrung gesorgt. Im Trainer-Profil Hansi Flicks steht, dass der Vertrag des Cheftrainers bis 2021 läuft. Eigentlich sollte der ehemalige Kovac-Co-Trainer erst einmal nur bis zum Ende der laufenden Saison in der Verantwortung stehen.

Die offizielle Verkündung der Vertragsverlängerung lässt seit Wochen auf sich warten. Dem Vernehmen nach sind alle Parteien an einem langfristigen Engagement interessiert, zu finalen Verhandlungen über eine Fortsetzung des Engagements wird es aber wohl erst nach dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea (18. März) kommen - vielleicht sogar erst nach dem Viertelfinale im April.

Flick selbst blockt Nachfragen nach seiner Zukunft ab: "Ich bin aktuell bei Bayern München", sagte der Trainer vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (2:0), "das ist mein Ansprechpartner. Wir haben Dinge ausgemacht, die Bestand haben. Alles andere ist für mich nicht relevant." Und weiter: "Es ist ja nicht so, dass wir uns nie sehen und nie miteinander sprechen", sagte er zuletzt über das Verhältnis zu seinen Vorgesetzten. Es sei ausgemacht, abzuwarten, wie die Saison laufe - "und ich bin absolut zufrieden damit, wie die Dinge sind". Es mache "einfach Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Das sieht man auch an den Ergebnissen und an der Art und Weise, wie die Mannschaft spielt. Das ist schon beeindruckend".

"... wird sich in den nächsten Wochen zeigen"

Sport.de Dieser Text ist zunächst bei den Kollegen von sport.de erschienen.

Wann es konkreter werde mit einem neuen Vertrag, "das wird sich zeigen, in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten - bleiben wir bei Wochen." Dass auf der Homepage des Rekordmeisters der 30. Juni 2021 als letzter Tag des aktuellen Kontrakts notiert ist, liegt dann wohl doch alleine daran, dass dort das Ablaufdatum seines alten Kontraktes als Co-Trainer geführt wird.

Flick war Anfang November des vergangenen Jahres als Nachfolger von Niko Kovac vom Co- zum Chefcoach befördert worden. Aufgrund guter Ergebnisse und teils herausragender Leistungen der Bayern wurde dem gebürtigen Heidelberger bis zum Saisonende das Zepter in die Hand gegeben und eine längerfristige Beschäftigung in Aussicht gestellt.

Ein positives Ergebnis im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea könnte die Bosse an der Säbener Straße indes unter Druck setzen: Medienberichten zufolge sollen einige Klubs aus der Premier League ein Auge auf Flick geworfen haben.