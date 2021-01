Zum Abschluss des 14. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga setzt sich Fortuna Düsseldorf knapp gegen den SC Paderborn durch und hat nun fünf Spiele in Folge gewonnen. Fortuna setzt sich damit in der Spitzengruppe fest - schwimmt am Ende aber noch mal gewaltig.

Fortuna Düsseldorf bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Im Duell der Erstliga-Absteiger setzte sich das Team von Trainer Uwe Rösler gegen den SC Paderborn am 14. Spieltag mit 2:1 (1:0) durch und behält die Aufstiegsplätze im Blick.

Kristoffer Peterson (22.) und Kenan Karaman (55.) schossen die Fortunen zum fünften Ligaerfolg in Serie. Greuther Fürth auf Platz drei ist für die stärkste Heimmannschaft im Unterhaus nur einen Punkt entfernt. Paderborn, das durch Chris Führich (80.) verkürzte, muss sich nach der sechsten Saisonniederlage allmählich nach unten orientieren.

Das Zittern nach dem Anschlusstor

"Es wurde am Ende ein bisschen eng", sagte Düsseldorfs Torjäger Rouwen Hennings bei Sky: "Wir haben die eine oder andere Möglichkeit nicht gut genug ausgespielt, um den Deckel draufzumachen. Trotzdem haben wir verdient gewonnen. Wo es hingeht, sehen wir Ende Mai."

Düsseldorf gab in den ersten 45 Minuten klar den Ton an. Nach einem haarsträubenden Fehler von Paderborns Abwehr-Routinier Uwe Hünemeier nahm Hennings die Einladung zur frühen Führung in der 13. Minute nicht an, der Angreifer scheiterte aus wenigen Metern am starken SCP-Schlussmann Leopold Zingerle (13.).

Auch die Düsseldorfer Führung ging auf einen Fehler der Paderborner weit in der eigenen Hälfte zurück. Nach präziser Flanke von Karaman war in der Mitte der Schwede Peterson zur Stelle. Paderborn wachte erst nach dem 0:2 auf. Prince Owusu (63.) scheiterte noch kläglich, nach dem Anschlusstor durch Führich begann bei der Fortuna das große Zittern, doch sie hielt stand.