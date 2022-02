Borussia Mönchengladbach trauert um einen seiner Profis. Jordi Bongard erlag in der Nacht nach einem schweren Autounfall noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 20-Jährige spielte seit 2013 für den Klub.

Borussia Mönchengladbach trauert um Jordi Bongard. Das Nachwuchstalent aus der Gladbacher U23 wurde nur 20 Jahre alt. Bongard verstarb in der vergangenen Nacht bei einem schweren Autounfall. Das gab die Borussia am Donnerstag bekannt. Bongard hatte im Juli 2021 einen Profivertrag beim Bundesligisten erhalten.

"Wir haben diese schreckliche Nachricht heute Morgen erhalten und sind fassungslos. Unser tiefes Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei Jordis Familie", sagte der neue Sportdirektor Roland Virkus. "Wir drücken seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus und wünschen ihnen viel Kraft. Jordi wird immer in unseren Gedanken und Herzen sein", ergänzte der Verein in den sozialen Medien.

Wie die Polizei mitteilte, war Bongard am späten Mittwochabend mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 221 unterwegs, als er gegen 23.55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, wo er frontal mit einem LKW mit Auflieger kollidierte, der die B 221 in Gegenrichtung befuhr. Der Gladbacher Jungprofi wurde in seinem PKW eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Wagen wurde von der Wucht des Aufpralls komplett zerstört.

Als Reaktion auf die schreckliche Nachricht setzte der Klub die für diesen Donnerstag geplanten Trainingseinheiten der Profis und der U23 ab. Auch die Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen den VfL Wolfsburg findet nicht statt.

Bongard bestritt für Borussia Mönchengladbach 39 Spiele in der Junioren-Bundesliga, für die U23 des Bundesligisten spielte er neunmal in der Regionalliga. Zuletzt fehlte er allerdings wegen einer langwierigen Muskelverletzung. 2017 und 2018 bestritt der 1,96 Meter-Hüne, der aus der Jugend von Alemannia Aachen zu Borussia Mönchengladbach gewechselt war, neun Junioren-Länderspiele für den DFB.