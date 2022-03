Mario Götze wird in der kommenden Saison voraussichtlich nicht mehr von Roger Schmidt trainiert. Der bricht bei PSV Eindhoven seine Zelte ab und wechselt wohl zu Benfica Lissabon. Auch für Weltmeister Götze bedeutet das eine Zäsur.

Roger Schmidt steht nach "Kicker"-Informationen kurz vor einem Engagement bei Benfica Lissabon. Der frühere Bundesliga-Trainer soll ab 1. Juli den portugiesischen Fußball-Rekordmeister übernehmen. Schmidt und die Benfica-Verantwortlichen hätten bereits mehrere Gespräche geführt, eine Unterschrift soll unmittelbar bevorstehen, wie der "Kicker" berichtete.

Schmidt hatte im Februar seinen Abschied als Chefcoach der PSV Eindhoven nach dem Saisonende bekannt gegeben. Der frühere Leverkusener war im vergangenen Dezember nach der Freistellung von Jesse Marsch Wunschkandidat von RB Leipzig gewesen, hatte den Sachsen aber abgesagt, weil er seinen Vertrag in den Niederlanden erfüllen wollte. Nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison hat PSV mit Ex-Weltmeister Mario Götze noch gute Chancen im Meisterschaftsrennen, spielt im Pokalfinale gegen Ajax Amsterdam und ist auch in der Europa Conference League noch dabei.

In zwei gemeinsamen Jahren hatte Schmidt auch Mario Götze aus einem Karrieretief zurück ins Blickfeld von Bundestrainer Hansi Flick geführt. An der Bedeutung Schmidts hatte Götze keine Zweifel gelassen: "Für mich als Spieler ist der Trainer die wichtigste Personalie im Fußball", sagte Götze jüngst "Sports Illustrated". Ob die Trennung von Schmidt Auswirkungen auf seine eigene sportliche Zukunft hat, konnte er noch nicht sagen.

Er wolle schauen, wie es sich entwickele, erstmal gehe es darum, die aktuelle Saison möglichst erfolgreich zu beenden. "Ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, dass ich unbedingt die Champions League gewinnen möchte", sagte Götze. Deswegen wolle er in Europa auf dem höchsten Niveau spielen - "vorzugsweise in Italien oder Spanien. Die Premier League mit ihrer extrem ausgeglichenen Liga reizt mich auch."

Nach schwierigen Jahren beim FC Bayern München und bei Borussia Dortmund wechselte der damals vereinslose Götze im Oktober 2021 nach Eindhoven. Dass er dort seine Lockerheit und den Spaß wiedergefunden hat, hängt auch entscheidend mit Trainer Schmidt zusammen. Der frühere Coach von Bayer Leverkusen vertraut Götze und gibt dem Ausnahme-Fußballer den Rückhalt, den er braucht. Zusätzlich profitiert Götze nach eigenen Angaben von einer neuen und zentraleren Rolle in Schmidts System in dieser noch jungen Spielzeit. "Die neue Position kommt mir zugute. Ich kann im Zentrum mehr auf das Spiel einwirken und so meinen Teil zu unserem Erfolg beitragen", sagte Götze der "Sport Bild".