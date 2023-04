Fred Schaub schoss Hannover 96 einst zum Bundesliga-Aufstieg und starb später bei einem Autounfall. Am Jahrestag dieses Schicksalsschlags trifft sein Sohn Louis für denselben Klub. Auch er hatte damals im Auto gesessen. In Bielefeld kämpft er mit den Tränen.

Das 3:1 (2:1) bei Arminia Bielefeld war für Hannover 96 ein so wichtiger wie emotionaler Sieg. Mittelfeldspieler Louis Schaub hatte nach seinem Tor in der zweiten Halbzeit Tränen in den Augen. Auf den Tag genau 20 Jahre vor dem Erfolg in Bielefeld war sein Vater Fred Schaub bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der damals achtjährige Louis saß mit im Auto und überlebte.

"Ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, für wen das Tor ist", sagte er nach dem Spiel. Fred Schaub spielte von 1983 bis 1986 für die 96er. In der Saison 1984/85 trug er mit sieben Toren zum überraschenden Bundesliga-Aufstieg Hannovers bei. Noch bekannter wurde er durch sein entscheidendes Tor für Eintracht Frankfurt im UEFA-Cup-Endspiel 1980 gegen Borussia Mönchengladbach.

Schaub wollte unbedingt nach Hannover

Die Vita seines Vaters war für Louis Schaub ein wichtiger Antrieb bei seinem Wechsel vom 1. FC Köln zu Hannover 96 im vergangenen Sommer. "Ich habe die Chance bekommen, für den gleichen Klub wie mein Vater zu spielen. Das war ein Grund für mich, mich für Hannover zu entscheiden", sagte der 28-Jährige schon vor dieser Saison.

In Bielefeld zeigte er sein bislang bestes Spiel für die Niedersachsen. Das 1:0 durch Cedric Teuchert bereitete er in der 14. Minute vor. Das 3:1 kurz nach der Pause schoss der 29-malige österreichische Nationalspieler selbst (55.). Fabian Klos glich zwar für die Arminia noch einmal aus (22.). Doch Teuchert brachte Hannover per Foulelfmeter erneut in Führung.

Die 96er hatten zuvor nur eines von elf Rückrunden-Spielen gewonnen. Der Sieg in Bielefeld nahm dem Klub die Angst, noch einmal in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden und stärkte zudem die Position von Trainer Stefan Leitl. "Wir waren und sind überzeugt von dem Weg, den wir gehen wollen", sagte der Coach. "Auch deshalb war der Sieg heute so wichtig."