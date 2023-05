Seit 13 Monaten macht Paul Pogba eine besonders schwere Zeit durch. Immer wieder werfen den Weltmeister von 2018 langwierige Verletzungen zurück. Nun muss der Franzose verletzt und unter Tränen in die Kabine. Von Kollegen und Fans erhält er Zuspruch.

Die Verletzungsmisere von Ex-Weltmeister Paul Pogba hält an. Die "Gazzetta dello Sport" schrieb schon von einer "endlosen Tortur". Der 30 Jahre alte Franzose musste beim 2:0 von Juventus Turin gegen US Cremonese nach 23 Minuten mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausgewechselt werden. Mit Tränen in den Augen verschwand Pogba in der Kabine.

"Es tut uns allen leid. Er hat so viel dafür getan, um wieder zurückzukommen", sagte Juve-Coach Massimiliano Allegri. Aber Pogba habe "breite Schultern. Er wird auch diese Verletzung überwinden". "Dir viel Stärke, das verdienst du wirklich nicht", schrieb Pogbas französischer Landsmann und Klubkollege bei Juventus, Adrien Rabiot bei Instagram.

"Risiko, wenn du ein Jahr nicht spielst"

Am Montag gab Juve nach einer Untersuchung erste Entwarnung. Es handle sich um eine weniger schwere Verletzung des linken Oberschenkel-Muskels. Pogba habe bereits die Reha aufgenommen. Über die Ausfalldauer machte die "Alte Dame" aber keine Angaben. Beim Gang zum Arzt am Montag warteten neben Medienvertretern auch ein paar Fans auf Pogba. "Paul, Kopf hoch", riefen sie ihm zu.

Pogba hatte vor 13 Monaten für Manchester United sein letztes Spiel von Beginn an bestritten. Danach hatten den Mittelfeldspieler, einst teuerster Fußballer der Welt, zahlreiche Verletzungen zurückgeworfen. Die WM in Katar hatte Pogba wegen einer Knie-OP verpasst. Zuletzt hatte ihn eine Adduktorenverletzung behindert. Insgesamt absolvierte Juventus-Rückkehrer Pogba für den italienischen Traditionsklub in dieser Saison lediglich 161 Minuten, wie die "Gazzetta dello Sport" vorrechnete.

Für Juve absolvierte Pogba in dieser Saison deshalb erst zehn Kurzeinsätze. Gegen Cremonese stand er erstmals in der Startelf. Es sei immer "ein Risiko, wenn du ein Jahr lang nicht spielst, vor allem wenn du dann wieder von Beginn an dabei bist", sagte Allegri.