"Wir für euch, ihr für uns!" – Unter diesem Motto startet die Mediengruppe RTL gemeinsam mit der Nationalmannschaft die Kampagne "Be-alike-Kids". Dabei werden Kinder gesucht, die das DFB-Team unterstützen und auf dem Weg zum Titel bei der Europameisterschaft begleiten.

"Du kannst den Ball streicheln wie Toni Kroos? Du führst Zweikämpfe so leidenschaftlich wie Antonio Rüdiger? Du findest Räume, die sonst nur Thomas Müller entdeckt? Du bist von dem Spiel Fußball so positiv besessen wie Joshua Kimmich? Oder du hast einfach nur optisch eine Ähnlichkeit mit einem deutschen Nationalspieler? Prima, dann bist du hier genau richtig!" Mit dieser Losung suchen RTL und das DFB-Team Kinder, die die Nationalmannschaft auf dem Weg zum EM-Titel in diesem Sommer begleiten.

Bewerbungen mit Foto oder Video können unter dem Betreff "Wir für euch, ihr für uns", an post@rtl.de geschickt werden. Die Gewinner werden die Gelegenheit haben, die DFB-Stars im Zuge der Möglichkeiten persönlich kennenzulernen. Geplant sind während der Vorbereitung in Seefeld beispielsweise Videoschalten mit den Nationalspielern. Bewerben könnten sich alle fußballbegeisterten Mädchen und Jungen unter 18 Jahren, "die sich mit den deutschen Nationalspielern identifizieren", so RTL. Entweder, weil sie einem Spieler ähneln, über das Spiel, ihre Talente oder andere Gemeinsamkeiten wie Heimatverein oder Geburtstag.

Der junge Leroy Sané im Trikot des FC Schalke. (Foto: imago/Köhn)

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie DFB, ist begeistert von der Aktion: "Wir freuen uns über diese Initiative von RTL, weil wir darüber mit unseren Fans, vor allem den Kindern und Jugendlichen, gerade in Zeiten der Distanz, vor und während der EM in Verbindung treten können. Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Mädchen und Jungen mitmachen und bin gespannt auf deren Ähnlichkeiten mit unseren Spielern."

Auch Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News, freut sich auf das Projekt: "Millionen Kinder konnten seit über einem Jahr nicht trainieren oder ihre Idole live im Stadion erleben. Mit unserer "Be-alike-Kids"-Kampagne wollen wir den kleinen Fußballfans nach der harten Coronazeit eine Freude machen und sie wieder eng mit ihren EM-Stars zusammenbringen. Wir hoffen auf viele Bewerbungen!"

Die Aktion "Be-alike-Kids" wird in den News- und Magazinsendungen, den Social-Media-Kanälen und auf den Plattformen der Mediengruppe RTL begleitet. RTL überträgt die letzten beiden Testspiele der DFB-Elf vor der EM am 2. Juni. gegen Dänemark und am 7. Juni gegen Lettland. Dort wird Fußball-Legende Lothar Matthäus seinen Einstand als Experte geben.