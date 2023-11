Die deutsche U17-Fußball-Nationalmannschaft spielt am kommenden Wochenende um den WM-Titel - als erstes DFB-Nachwuchsteam seit 36 Jahren. Das aus deutscher Sicht historische Endspiel wird auch im Free-TV laufen.

Am kommenden Samstag kämpft zum ersten Mal überhaupt eine deutsche U17-Fußball-Nationalmannschaft um den Weltmeistertitel - und RTL steigt zum großen Höhepunkt kurzfristig in die WM-Übertragung ein. Der Sender wird das Finale des DFB-Teams gegen Frankreich am 2. Dezember ab 13 Uhr mit Moderator Florian König und den Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund zeigen.

Die deutsche Mannschaft hatte den Einzug ins Endspiel im indonesischen Surakarta durch einen dramatischen Sieg über Argentinien geschafft: Erst tief in der Nachspielzeit hatten die Südamerikaner zum 3:3 ausgeglichen, im anschließenden Elfmeterschießen wurde Konstantin Heide zum Matchwinner. Der Torwart hielt zwei Versuche Argentiniens, Kapitän Paris Brunner schoss sein Team dann ins Endspiel. Das Finale ist die Neuauflage des EM-Endspiels aus dem Juli. Damals holten die DFB-Junioren den Titel nach Elfmeterschießen.

Die U17 ist erst die vierte deutsche U-Mannschaft in einem WM-Finale. Die U20-Auswahl verlor es 1987 ebenso wie zwei Jahre zuvor die U16. Den bislang einzigen Nachwuchstitel holte 1981 die U20 mit Spielern wie Rüdiger Vollborn, Michael Zorc, Ralf Loose oder Roland Wohlfarth.

Im Laufe des Turniers waren Spieler des Teams zum Ziel rassistischer Kommentare geworden, unter einem Bild von Kapitän Paris Brunner sowie dessen Dortmunder Klubkollegen Charles Herrmann und Almugera Kabar sowie von Fayssal Harchaoui (1. FC Köln) sammelten sich in sozialen Medien Hass-Kommentare in großer Zahl. Auch deshalb ist der Weg dieses Jahrgangs ins Endspiel ein außergewöhnlicher.

"Das ist eine große Ehre"

"Die Jungs geben ihr Herz für unser Land, sie sind alle in Deutschland geboren, sind alle stolz, mit dem Adler auf der Brust spielen zu dürfen. Das ist eine ganz große Ehre, und genau das merkt man", sagte U17-Bundestrainer Christian Wück - und sendete ein deutliches Signal in Richtung rassistischer Social-Media-Nutzer. "Rassistische Kommentare von ein paar Idioten werden wir nicht verhindern können, die gibt es leider auf der ganzen Welt. Ich glaube, dass Deutschland mittlerweile sehr stolz auf das Team ist", sagte Wück nach dem Halbfinalsieg gegen Argentinien.

Auch die deutsche Fußballprominenz fiebert mit den DFB-Junioren: "Wir hoffen, dass sie den letzten Schritt machen und sich mit dem Titel belohnen", sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Auch Hans-Joachim Watzke gratulierte der U17. "Das sind genau die Geschichten, die der deutsche Fußball benötigt! Mein großes Kompliment gilt der Mannschaft und dem Trainerstab. Was sie geleistet haben, ist einfach großartig", sagte der 1. Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes. "Es war sehr emotional, sehr spannend, und ich bin extrem glücklich, dass wir das Finale erreicht haben", so der 64-Jährige.