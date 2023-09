Eine richtig schlechte Idee hat die SSC Neapel: In einem Video macht der italienische Meister seinen eigenen Stürmerstar lächerlich. Victor Osimhen findet das überhaupt nicht lustig, sein Berater droht sogar rechtliche Schritte gegen den Klub an.

Victor Osimhen ist ein höchst gefragter Torjäger, in der vergangenen Saison schoss der Nigerianer die SSC Neapel mit 26 Treffern beinahe im Alleingang zur ersten italienischen Meisterschaft seit mehr als 30 Jahren. Auch in der laufenden Saison ist der 24-Jährige wieder erfolgreich unterwegs: Drei Tore in den ersten fünf Ligaspielen sind eine stabile Bilanz. Umso verwunderlicher ist es, was sich der italienische Klub nun leistete - und was für großen Ärger nicht nur im Lager Osimhens sorgt: Auf seinem offiziellen Tiktok-Kanal verbreitete die SSC Neapel ein Video, in dem der eigene Torjäger verspottet wird. Der offenbar witzig gemeinte Clip kam bei Osimhen überhaupt nicht gut an.

"Ein Video, das sich über Victor lustig macht, wurde zuerst veröffentlicht und dann, aber mit Verspätung, gelöscht. Eine schwerwiegende Angelegenheit, die dem Spieler schweren Schaden zufügt und die Behandlung, die der Junge in der letzten Zeit zwischen Medienprozessen und Fakenews erfährt, noch verstärkt. Wir behalten uns das Recht vor, rechtliche Schritte und jede nützliche Initiative zum Schutz von Victor zu ergreifen", schrieb Osimhens Berater Roberto Calenda auf X, vormals Twitter. "Was heute auf Napolis offiziellem Profil auf der Tiktok-Plattform passiert ist, ist nicht akzeptabel."

Das Video zeigt Osimhen, wie er im Spiel gegen den FC Bologna einen Elfmeter fordert ("Gib mir einen Elfmeter, bitte!")- und diesen anschließend verschießt. Die Stimme des Stürmers wurde für das Video absurd künstlich bearbeitet, der 24-Jährige klingt in dem kurzen Clip wie Micky Maus.

Osimhen hat nach dem Vorfall alle Verbindungen zu Napoli von seiner Instagram-Seite entfernt. Schon während des Spiels, in dem Osimhen nach einem Pfostentreffer und dem vergebenen Elfmeter in der 86. Minute ausgewechselt wurde, gab es einen Aufreger: Bei seiner Auswechslung lieferte sich der glücklose Torjäger ein wildes Wortgefecht mit seinem Trainer Rudi Garcia. Das immerhin soll nach Medienberichten wieder ausgeräumt sein.

Welche Folgen das kurze Video angerichtet hat, ist noch nicht absehbar: Neapel und Osimhen verhandeln bereits seit Monaten ergebnislos über eine Verlängerung des Vertrags des Torjägers, der einst aus Nigeria zum VfL Wolfsburg nach Europa gewechselt war.