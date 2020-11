In seiner ersten Saison führt Uwe Koschinat den SV Sandhausen zum besten Resultat der Vereinsgeschichte, die zweite Saison endet schon nach acht Spieltagen: Der Zweitligist entlässt seinen Trainer, dessen Assistenten übernehmen.

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Uwe Koschinat getrennt. Das gab der Tabellen-15. drei Tage nach der Niederlage bei Fortuna Düsseldorf (0:1) bekannt. Für Koschinat werden die Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits interimsweise übernehmen. "Eine solche Entscheidung zu treffen, ist immer eine persönliche Tragödie. Leider war diese jedoch aufgrund der derzeitigen sportlichen Entwicklung alternativlos", sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier.

Die Führung konnte nach einer Analyse "keine Überzeugung mehr gewinnen, dass Uwe zusammen mit der Mannschaft das Ruder nochmals herumreißen kann." Sandhausen holte aus den vergangenen fünf Spielen unter Koschinat nur zwei Punkte und rutschte in den Tabellenkeller. "Mit der Art und Weise und der Entwicklung unseres eigenen Spiels können wir, was den bisherigen Saisonverlauf angeht, nicht zufrieden sein und sehen unsere Ziele somit gefährdet", begründete der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca die Entscheidung: "Von daher haben wir uns entschieden, der Mannschaft neue Impulse zu geben und damit neue Energie freizusetzen. Ich bedauere dies sehr, wir sehen in dieser Situation aber keine andere Möglichkeit." Noch in dieser Woche soll ein Nachfolger präsentiert werden.

Koschinat hatte die Mannschaft im Oktober 2018 übernommen. In seinem ersten Jahr dort als Trainer führte er Sandhausen zum Klassenerhalt. In der vergangenen Spielzeit gelang mit Platz zehn und 43 Punkten das beste Resultat der Vereinsgeschichte.

Es ist nach dem achten Spieltag die dritte Trainer-Entlassung der laufenden Zweitliga-Saison - allerdings erst beim zweiten Verein. Zuvor hatten die Würzburger Kickers bereits zweimal den Übungsleiter gewechselt: Aufstiegstrainer Michael Schiele musste bereits nach zwei Spielen gehen, sein Nachfolger Marco Antwerpen nach weiteren fünf. Für ihn übernahm Bernhard Trares.