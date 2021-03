2018 entkommt Sir Alex Ferguson dem Tod nur knapp. Der langjährige Erfolgstrainer von Manchester United wird mit einer Gehirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert. Erstmals redet Ferguson über die schwere Zeit und erzählt, wie er seine Stimme verlor und mit der Hilflosigkeit umging.

Sir Alex Ferguson hat in einem neuen Dokumentarfilm über seine schwere Erkrankung vor einigen Jahren gesprochen. Die schottische Trainerlegende hatte im Mai 2018 eine Gehirnblutung erlitten. "Es war ein wunderschöner Tag, das weiß ich noch", sagte der 79 Jahre alte Sir Alex. Später habe er sich dann gefragt, wie viele sonnige Tage er wohl noch erleben werde. "Das war schwer für mich."

Der Film "Sir Alex Ferguson: Never Give In", bei dem sein Sohn Jason Regie führte, erzählt die Geschichte von Fergusons Leben und Karriere seit seiner frühen Kindheit. Der langjährige Erfolgscoach von Fußball-Rekordmeister Manchester United spricht darin auch über die Angst um sein Leben nach der Erkrankung. "Du willst nicht sterben", sagte er. "Diese Dinge gingen mir viel durch den Kopf."

"Ich habe geweint"

An den Moment, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, erinnert sich Ferguson überhaupt nicht mehr. "Als ich an diesem Samstagmorgen zusammenbrach, ich habe keine Ahnung mehr davon, was los war." Die Ärzte im Krankenhaus hätten ihm nur eine geringe Überlebenschance gegeben. "Es gab an dem Tag fünf Fälle von Gehirnblutungen (in der Klinik)", erzählte Ferguson. "Drei sind gestorben. Zwei haben überlebt. Da weiß man, dass man Glück gehabt hat."

Anschließend hatte Sir Alex mit den Folgen zu kämpfen. Vorübergehend verlor er seine Stimme. "Ich habe versucht, es zu erzwingen, aber ich habe nichts herausbekommen", sagte er. "Einer der Ärzte kam rein, und ich habe geweint, weil ich mich so hilflos gefühlt habe." Nach zehn Tagen mit einem Sprachtherapeuten kam die Stimme zurück.

Weil er Angst hatte, seine Erinnerungen wegen der Gehirnblutung zu verlieren, wurde der Film gedreht, während sich Ferguson noch von den Folgen der Operation erholte. Mittlerweile hat er sich von dem gesundheitlichen Rückschlag erholt. Mit Man United gewann Sir Alex, der als einer der größten Trainer des Fußballs überhaupt gilt, 38 Trophäen in etwas mehr als 26 Jahren.