Timanowskaja will in Polen leben.

Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja ersucht um Hilfe in Polen. Sie bittet um Asyl, teilt ihr Ehemann mit. Zuvor war offenbar versucht worden, sie von den Olympischen Spielen in Japan gegen ihren Willen zurück nach Belarus auszufliegen. Grund ist Kritik an ihrem Trainer.

Die belarussische Olympia-Sprinterin Kristina Timanowskaja ersucht ihrem Ehemann Arseni Zdanewitsch zufolge in der polnischen Botschaft in Tokio um Asyl. Die Sportlerin, die nach Einschätzung der Opposition von den autoritären Behörden ihres Landes aus Japan entführt werden sollte, traf begleitet von Kameras am Montag in Polens Vertretung in Tokio ein. Sie kann damit auf Asyl in der Europäischen Union hoffen. Timanowskaja soll den Berichten zufolge am Mittwoch von Tokio nach Warschau fliegen.

Auch Zdanewitsch flüchtete nach eigenen Angaben aus dem autoritär regierten Belarus und hält sich demnach in Kiew in der Ukraine auf, wie er der Nachrichtenagentur AFP sagte. Er hoffe, seiner Frau "in naher Zukunft" nach Polen zu folgen.

Polen bot Timanowskaja am Sonntagabend ein humanitäres Visum an. Sein Land sei bereit zu helfen, schrieb Vize-Außenminister Marcin Przydacz bei Twitter. "Sie hat die freie Wahl, ihre sportliche Karriere in Polen fortzusetzen, wenn sie sich dafür entscheidet", führte der Politiker weiter aus.

Zuvor hatte auch Tschechien der 24-Jährigen Asyl angeboten. Auch Frankreichs Europaminister Clement Beaune hatte sich für politisches Asyl für die 24-Jährige in der EU ausgesprochen. "Das wäre eine Ehre für Europa", sagte er dem Sender RFI.

"Sie hat die freie Wahl"

Timanowskaja hatte in einem Video, das die oppositionelle belarussische Athletenvertretung Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) am Sonntag veröffentlichte, erklärt, sie habe gegen ihren Willen aus Japan ausgeflogen werden sollen. Grund sei öffentliche Kritik an belarussischen Sportfunktionären gewesen. In einem mittlerweile gelöschten Video bei Instagram hatte sie angegeben, sie sei gezwungen worden, am 4x400-Rennen teilzunehmen, weil der Verband nicht die Anzahl ausreichender Dopingkontrollen für die Athletinnen gewährleistet habe, die für die Staffel vorgesehen waren.

Die Sprinterin hatte den Flug verweigert, sich an die japanische Polizei gewendet und dann die Nacht in einem Hotel am Tokioter Flughafen Haneda verbracht. Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees ist sie in einer "sicheren Umgebung".

Am Montag stand die Sprinterin ursprünglich in der Startliste für einen Vorlauf über 200 Meter bei den Olympischen Sommerspielen. Das belarussische NOK erklärte öffentlich, dass Timanowskaja "aufgrund ihres emotionalen und psychologischen Zustands" nicht mehr an den Spielen teilnehmen könne. Timanowskaja bezeichnete das auf Instagram als "Lüge". Dem Radiosender Euroradio sagte sie: "Sie haben mir einfach gesagt, ich solle meine Sachen packen und nach Hause fliegen."