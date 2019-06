Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll sind besonders beliebt und auch in hoher Qualität erschwinglich. n-tv.de stellt fünf Geräte vor, die weniger als 1000 Euro kosten und bei Stiftung Warentest am besten bewertet wurden.

Wenn man einen neuen Fernseher kaufen möchte, ist die große Übersicht von Stiftung Warentest ein wertvoller Helfer, um in der großen Vielfalt das TV-Gerät zu finden, was am besten zu den eigenen Wünschen passt. Bei vielen Nutzern ist das ein Fernseher mit einem 55-Zoll-Display, weshalb die Auswahl in dieser Größenklasse groß ist und man auch nicht zu viel Geld für ein Gerät mit guter Qualität ausgeben muss. n-tv.de hat bei Warentest die fünf besten 55-Zöller herausgesucht, die für höchstens 1000 Euro zu haben sind.

Der LG 55SK9500 ist teuer, aber der beste 55-Zöller bis 1000 Euro. (Foto: LG)

Die beste Bewertung mit dem Qualitätsurteil 1,8 hat der LG 55SK9500 erhalten. Mit einem mittleren Online-Preis von 1000 Euro ist er aber auch das teuerste Gerät der Top 5. Der Fernseher lohnt sich vor allem für Nutzer, die großen Wert auf einen guten Ton legen, denn in dieser Kategorie lässt er mit der Note 1,3 die meisten Konkurrenten deutlich hinter sich. Sein hoher Preis resultiert vor allem aus seiner großen Vielseitigkeit, die Warentest mit einer glatten 1 benotete. Auch Bild (2,2), Handhabung (1,9) und Umwelteigenschaften (1,7) sind gut.

Platz 2 belegt der Samsung UE55NU8009 mit der Gesamtnote 1,9. Sein durchschnittlicher Preis beträgt nur 820 Euro, aber trotzdem hat das TV-Gerät von den Prüfern die beste Einzelbewertung für sein Bild (1,8) erhalten hat. Auch sonst leistet sich das Gerät keine Schwäche und schnitt bei Ton, Handhabung, Vielseitigkeit und Umwelteigenschaften durchweg gut oder sehr gut ab.

Richtig gutes Bild ab 540 Euro

Der LG 55UK7550 bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der 55-Zöller kostet im Schnitt gerade mal 730 Euro und hat ebenfalls das Qualitätsurteil 1,9 erhalten. Bei ihm ist das Bild (2,3) nicht ganz so gut wie beim Samsung-Gerät, dafür glänzt er mit einem sehr guten Ton (1,5), was bei Flachfernsehern allgemein und insbesondere in dieser Preisklasse außergewöhnlich ist. Auch in den weiteren Disziplinen wurde das TV-Gerät nie schlechter als gut bewertet.

Der Preis-Leistungs-Sieger Samsung UE55NU7179. (Foto: Samsung)

Mit dem Qualitätsurteil 2,1 hat der LG 55UK6300 etwas schwächer abgeschnitten, kann aber ebenfalls mit einem guten Bild (2,3) und einem guten Ton (2,4) überzeugen. Auch seine Handhabung ist gut (2,1), Vielseitigkeit und Umwelteigenschaften fanden die Prüfer sogar sehr gut (1,5). Für rund 570 Euro kann man da wahrlich nicht meckern.

Den Preis-Leistungs-Sieg hat nach Meinung von n-tv.de aber der Samsung UE55NU7179 verdient, dessen mittlerer Online-Preis nur 540 Euro beträgt. Dafür liefert er das zweitbeste Bild der Top 5 (2,1) und einen guten Ton (2,1). Er ist nicht ganz so vielseitig wie die Konkurrenten (2,4), hat im Test aber ansonsten durchweg gute Noten erzielt.