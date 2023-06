Nach Sony und Microsoft präsentiert nun auch Nintendo künftige Neuerscheinungen via Web-Event. Viel Großes gibt es nicht zu sehen, trotzdem finden sich auch ein, zwei Überraschungen. Am interessanten dürfte wohl ein neues "Super Mario"-Spiel werden.

Eigentlich ist es für Nintendo bereits ein starkes Jahr. Mit "Zelda Tears of the Kingdom" konnte der Konzern einen Hit landen. Kritiker und Fans waren gleichermaßen begeistert, zehn Millionen Exemplare wanderten weltweit über die Ladentheken. Trotzdem stellt sich die Frage, wie es für den Konzern weitergeht, welche Spiele 2023 noch kommen werden. Die kürzlich gelaufene "Nintendo Direct" soll das beantworten. Einen weiteren zeldagroßen Wurf wird es in diesem Jahr allerdings nicht geben, wie die Präsentation zeigt. Auf ein paar interessante Spiele können sich Fans trotzdem freuen.

"Super Mario RPG" ist wahrscheinlich nur richtigen Nerds geläufig. Schön, dass das sehr gute Spiel ein Remake bekommt. (Foto: Nintendo/Screenshot)

Zum Beispiel auf "Super Mario Wonders", welches am 20. Oktober erscheint. Nintendo schickt sein Hausmaskottchen darin wieder auf ein 2D-Abenteuer. Mario schlittert, gleitet, hüpft durch eine gewohnt bunte Spielwelt - wahlweise auch mit weiteren Figuren aus dem Universum. Für viele Switch-Connaisseure könnte sich das Spiel jedoch wie ein Trostpflaster anfühlen, immerhin liegt der letzte große Titel, "Super Mario Odyssey", rund sechs Jahre zurück. Spielerisch bietet "Super Mario Wonders" wohl trotzdem ein, zwei Überraschungen. So kann sich Mario darin etwa in einen schnauzbärtigen Elefanten verwandeln, der stark an Benjamin Blümchen erinnert.

Remakes für Liebhaber

Neben dem 2D-Plattformer gräbt Nintendo auch einen Klassiker aus: Das 1996 erschienene "Super Mario RPG" bekommt am 17. November eine Neuauflage. Anders als die sonst eher reflexfordernden Ableger, in denen Mario von einem Abgrund zum nächsten springt, spielt sich der Titel wie ein klassisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Alles bisschen taktischer, alles bisschen entschleunigter. So schön das auch sein mag, letztlich bleibt es aber nur ein Remake.

Ähnlich verhält es sich mit dem angekündigten "Metal Gear Solid"-Paket, das die ersten drei Spiele des Action/Spionage-Dramas umfasst. Jedoch fand hier keine große Überarbeitung statt. Das Alter merkt man den Spielen an, immerhin erschien der erste Teil bereits 1998. Die Sammlung kommt am 24. Oktober.

Neben den Ankündigungen zeigte Nintendo unter anderem Trailer zu neuen Strecken für das Rennspiel "Mario Kart 8 Deluxe", der neuen Minispielsammlung "WarioWare: Move It", dem Rollenspiel "Star Ocean: The Second Story R" und dem am 21. Juli erscheinenden "Pikmin 4". Wer sich Weltbewegendes wünscht, muss sich wohl bis zum kommenden Jahr gedulden. Mit den vorgestellten Titeln lässt sich die Wartezeit aber zumindest etwas versüßen.