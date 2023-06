Was exklusive Spiele angeht, hinkt Microsoft der Konkurrenz hinterher. Mit "Starfield" soll sich das im Herbst ändern. Die große Xbox-Showcase mit Dutzenden Spielankündigungen wird von dem Sci-Fi-Epos komplett in den Schatten gestellt.

Die Gaming-Branche ist hart umkämpft, mit großen Präsentationen stimmen Konsolenhersteller und Spieleentwickler im Sommer auf die Highlights der kommenden Monate ein. Gerade Microsoft und Xbox stehen in diesem Jahr besonders unter Druck. Nachdem der Konzern rund 7,5 Milliarden Dollar in die Übernahme von Spieleentwickler Bethesda gesteckt hatte, floppte mit "Redfall" die erste große Zusammenarbeit und gleichzeitig der erste Konsolen-exklusive Titel in diesem Jahr. Die gemeinsame Showcase-Veranstaltung sollte viele neue Spiele in den Fokus rücken, am Ende stand das Event aber im Zeichen des neuen Sci-Fi-Spiels "Starfield", das im September erscheint - und ein Erfolg werden muss.

Die Xbox-Showcase eröffnete mit drei Schwergewichten. Für das Fantasy-Rollenspiel "Fable" soll es ein Reboot geben. In der PC-Version von 2004 war es den Spielern überlassen, ob sie sich gut oder böse verhalten möchten, was Einfluss auf die Geschichte hatte. Mit "Star Wars Outlaws" folgt ein weiteres Spiel im Lichtschwert-Universum, eines, das laut Entwickler Ubisoft zum ersten Mal eine Open World bieten soll. Zwar hatte Electronic Arts mit "Star Wars Jedi: Survivor" in diesem Jahr schon viele Genre-Elemente im Action-Adventure verbaut, doch "Star Wars Outlaws" soll da noch weitergehen. Der Trailer zeigte viele bekannte Star-Wars-Elemente, darunter Cantinas, einen Rancor und natürlich Sturmtruppler. Dazu noch einen süßen Echsen-Begleiter mit ordentlich Merchandise-Potenzial. Eine neue IP wird dagegen "South of Midnight", ein Third-Person-Action-Adventure, in dem man übernatürliche Kreaturen aufspürt, die in die Welt eingedrungen sind. Es folgten noch zwei Dutzend weitere Titel, allerdings ohne die ganz große Überraschung.

Am Ende jedes Trailers tauchte regelmäßig das Logo für die Xbox X/S und PC auf. Das erweckte den Eindruck, es handele sich um Spiele ausschließlich für die Xbox. Dabei werden die Titel auch für andere Plattformen veröffentlicht, sie sollen lediglich am Release-Tag im GamePass von Microsoft enthalten sein. Das Abonnement dürfte damit an Attraktivität gewinnen, mit Exklusiv-Titel lassen sich Konsolen im Bundle aber deutlich besser verkaufen.

Und da hat die Konkurrenz in den letzten Monaten nicht geschlafen. Mit "Horizon Forbidden West" und "God of War: Ragnarök" hatte Sony in 2022 zwei der besten Spiele exklusiv auf der PlayStation, mit "Spider-Man 2" und "Final Fantasy 16" dazu für dieses Jahr noch zwei Brocken in der Hand. Nintendo konnte wie erwartet mit "Zelda: Tears of the Kingdom" vor wenigen Wochen erst einen großen Erfolg landen. Exklusiv wird es die Rennsimulation Forza geben, die mit "Gran Turismo" bereits einen starken Konkurrenten hat.

Viel hängt für Microsoft also an "Starfield". Entsprechend gab es nach der Xbox-Präsentation auch noch eine eigene Bethesda-Showcase, um den Hype um das Sci-Fi-Spiel anzufachen. Man wolle die Galaxie realistisch um den Spieler herum präsentieren, erklärte Bethesda-Game-Director Todd Howard.

Wie im Rausch präsentierten die einzelnen Divisionen von Bethesda mehr und mehr Details zu "Starfield". Der Spieler soll darin die unendlichen Weiten des Weltraums und neue Planeten erkunden, sich in Shooter-Manier mit Space-Piraten herumschlagen, eine eigene Basis bauen, ein Raumschiff gestalten und sich damit Verfolgungsjagden im All liefern können. Das Ganze wird gepaart mit Rollenspielelementen. Zur genauen Story erzählten die Entwickler nichts, der Spieler solle schließlich selbst entscheiden, was und wie er in "Starfield" vorgehen will.

Bombast und Hollywood-Action

In Sachen Umfang wirkte "Starfield" so detail- und variantenreich wie kaum ein Spiel zuvor. Die gezeigten Planeten strotzten dank toller Grafik und beeindruckenden Licht- und Farbkonstellationen nur so vor cineastischem Bombast. Auch das Kampfsystem sah nach Hollywood aus, egal ob es Duelle mit außerirdischen Kreaturen oder anderen Weltraum-Piraten waren.

Bis "Starfield" am 6. September erscheint, dürfte Microsoft in den kommenden Wochen noch mehr Gameplay-Elemente zeigen. Während der erste Teil der Xbox-Präsentation wenig spektakulär war, konnte zumindest der zweite Teil überzeugen.

Dazu versuchen die Entwickler, eine physische Verbindung zum Spieler zu schaffen. Mit der "Chronomark" soll es eine eigene Armbanduhr geben, die auch vom Charakter im Spiel getragen wird. Im echten Leben soll sie wie eine Smartwatch mit dem Handy und diversen Apps gekoppelt werden können. Die Uhr wird in der "Constellation Edition" enthalten sein, die rund 300 Euro kosten soll. Obendrein präsentierte Microsoft noch passend dazu einen Controller im "Starfield"-Design, inspiriert von der Raumschiffarmatur. Dazu gibt es natürlich auch die passenden Kopfhörer. Auch so lässt sich natürlich Geld verdienen.